Doom Eternal ne fonctionnera pas en vrai 4K sur Google Stadia

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 11 mars 2020 15:18 GMT

Doom Eternal ne fonctionnera pas en vrai 4K sur Stadia malgré le fait qu’il soit prévu.

Au lieu de cela, ceux qui jouent Doom Eternal sur Stadia avec un écran 4K peut s’attendre à ce qu’il suréchantillonne à 2160p de 1800p à 60 FPS.

Cela contraste avec ce qui a été annoncé par id Software lorsque Stadia a été révélé. Le développeur a déclaré à l’époque que le jeu était capable de “fonctionner à une vraie résolution 4K”, à 60 FPS. Mais apparemment non. Au lieu de cela, il passe de 1800p à 4K, qui ne sera pas discernable en mouvement, mais il ne fonctionnera toujours pas à 2160p natif comme indiqué.

Lorsque Google a annoncé la version Stadia Pro, il a déclaré que le service était capable de streaming 4K, 60fps. Mais il semble que des jeux tels que Doom Eternal évoluent à la place. C’est le même cas avec des jeux tels que Red Dead Redemption 2 et Destiny 2, qui ne peuvent pas fonctionner en vrai 4K sur le service.

Google a demandé en novembre pourquoi c’était le cas, et il a déclaré que tous les flux fonctionnaient à 4K à 60 images par seconde, quelle que soit la résolution du jeu, en passant essentiellement la balle aux développeurs.

“Stadia diffuse en 4K et 60 FPS – et cela inclut tous les aspects de notre pipeline graphique du jeu à l’écran: GPU, encodeur et Chromecast Ultra, tous en sortie sur des téléviseurs 4K à 4K, avec la connexion Internet appropriée”, a déclaré la société.

Donc, que ce soit une décision du développeur prise par id dans ce cas ou un problème avec Stadia reste à voir.

Plus tôt dans la journée, des heures de déverrouillage et des paramètres PC supplémentaires ont été annoncés pour Doom Eternal, qui sortira le 20 mars.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.