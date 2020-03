Doom Eternal passe en revue tous les scores

Par Sherif Saed,

Mardi 17 mars 2020 14:02 GMT

Doom Eternal peut-il répéter le succès historique de 2016?

Doom Eternal, la suite attendue du redémarrage de 2016, est dans quelques jours. Eternal s’appuie sur les idées de son prédécesseur dans presque tous les domaines.

Le Doom Slayer est plus mobile grâce à la capacité de se précipiter et à l’utilisation d’un grappin, qui sera utile dans certaines des sections de plates-formes légères d’Eternal, mais offre un avantage encore plus important au combat. Le monde et l’histoire sont mieux mis en valeur cette fois-ci. Même les zones que vous visitez et les démons que vous traverserez ont tous été étendus et améliorés.

Autre nouveauté cette fois-ci, un Battle Pass gratuit avec progression saisonnière. Grâce à lui, vous pourrez débloquer des skins ridicules pour le Doom Slayer ainsi que certains des nombreux ennemis du jeu. La tenue de licorne pour le Slayer et le Hipster Archvile ne sont que deux d’entre eux. Vous pouvez également voir toute cette personnalisation dans les cinématiques.

Comme son prédécesseur, Doom Eternal réaffirme l’engagement d’id Software envers le gameplay à 60 ips sur tous les systèmes, à l’exception de Switch. Les résolutions, comme elles ont tendance à le faire, varient d’une console à l’autre. Les joueurs PC, cependant, pourront pousser les choses bien au-delà des consoles grâce à un ensemble d’exigences assez décent.

Doom Eternal sera lancé ce vendredi 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Switch est en préparation, qui devrait sortir plus tard cette année. Si vous avez précommandé le jeu numériquement, le préchargement devrait être disponible maintenant, et vous pouvez savoir exactement quand Doom Eternal se déverrouille sur le lien.

