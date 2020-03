Doom Eternal prend un bon départ, il semble

Doom Eternal est parti en enfer d’un bon début, semble-t-il. L’édition PC du jeu a enregistré près de 105 000 joueurs simultanés sur Steam récemment après sa sortie. C’est un nombre énorme, et pour le mettre dans un contexte plus large, il est beaucoup plus élevé que le nombre de joueurs simultanés élevé déclaré pour son prédécesseur, Doom en 2016.

Benji Sales sur Twitter a chiffré certains chiffres et rapporte que 105 000 joueurs simultanés sur Steam sont de loin la plus grande version de Bethesda ces dernières années. Il dépasse le nombre maximal de joueurs simultanés sur Steam pour Doom 2016 (31 623), Dishonored 2 (22 269), Wolfenstein II: The New Colossus (16 050) et The Evil Within 2 (9 846), selon les chiffres de Benji Sales.

La propre page de statistiques publiques de Steam montre que Doom Eternal comptait plus de 85000 joueurs simultanés de pointe le 22 mars, ce qui en fait l’un des 15 jeux les plus populaires du service.

Bethesda n’a pas encore annoncé de chiffres de vente officiels pour Doom Eternal. Au Royaume-Uni, il a été signalé que les ventes physiques de Doom Eternal au lancement étaient d’environ un tiers de moins que Doom 2016 sur une période de temps similaire. Cependant, cela ne raconte pas l’histoire complète des ventes unitaires totales car les ventes numériques ne sont pas incluses dans le rapport britannique. Et bien sûr, avec la fermeture de certains magasins au Royaume-Uni, cela a également probablement nui aux ventes physiques et amélioré les ventes numériques en même temps que les gens restent chez eux.

La revue Doom Eternal de GameSpot en cours a donné au jeu une note de 8/10, tandis que d’autres critiques évaluent également le jeu très bien.

