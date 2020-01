DOOM Eternal présente une difficulté plus difficile, une erreur et c’est fini

La version Switch de DOOM Eternal pourrait avoir été retardé un peu plus longtemps que les autres versions, mais au moins cela ne correspond pas à la sortie de Animal Crossing: New Horizons. Heureusement, il y a encore beaucoup d’informations à partager sur la suite infernale d’id Software.

Si vous pensiez que le cauchemar était difficile CONDAMNER 2016 a été difficile, dans DOOM Eternal, il y aurait une nouvelle version beaucoup plus difficile de ce mode. Selon Shacknews, qui s’est récemment familiarisé avec le jeu, ce nouveau mode vous réduit (le joueur) à une seule vie et si vous mourez, la partie est terminée. Il n’y a pas de points de contrôle ou continue, et c’est un redémarrage complet lorsque vous êtes tué au combat.

Ce mode vous permettra de voir jusqu’où vous pouvez aller en une seule manche et vous donnera une idée de la façon dont vous vous comparez aux autres joueurs. Vous pourrez voir les progrès réalisés par d’autres tueurs de Doom avant leur disparition inévitable, et il est également susceptible d’apporter un élément compétitif au jeu, similaire à Super Mario Maker et Âmes sombres.

Êtes-vous impatient de retourner en enfer? Commentez ci-dessous.

