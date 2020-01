DOOM Eternal présente une difficulté supérieure à Nightmare

Je sais. Ça craint que le Doom Slayer ne vienne pas dans Smash Bros. Ultimate. De plus, DOOM Eternal fait son chemin vers Switch après ses débuts sur d’autres consoles. Mais il y a de bonnes nouvelles pour les masochistes! DOOM Eternal va avoir une difficulté supérieure à Nightmare. Je peux vous entendre tous se crisper de peur.

Est-ce que cela fera de DOOM Eternal le jeu le plus difficile de la série?

L’équipe de développement derrière le prochain FPS violent a confirmé l’existence du mode, bien qu’un nom ne lui ait pas encore été donné. Roguelike dans la nature, le paramètre verra les joueurs se battre à travers le jeu entier avec une vie. Pas de points de contrôle non plus: si le Slayer meurt à un moment donné, c’est de retour au début de l’aventure. Pourquoi quelqu’un se soumettrait à cela me dépasse.

Si vous prenez du réconfort en pensant que votre échec à progresser dans ce mode restera au moins anonyme, détrompez-vous. D’autres joueurs peuvent voir jusqu’où on parvient à traverser ce tourment avant d’être anéanti. Super, donc il y aura toujours une pression des pairs pour git gud.

Amateurs, le jugement des masses sera-t-il suffisamment encourageant pour dépasser le nouveau cadre horrible de DOOM Eternal? Faites-nous savoir si vous envisagez même de l’essayer avec un commentaire ci-dessous.

