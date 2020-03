DOOM Eternal: révèle les exigences minimales et recommandées pour l’exécuter sur PC

DOOM Eternal est à moins d’un mois de ses débuts. Nous sommes sûrs qu’un tel lancement ne vous manquera pas et si vous jouez sur PC, vous voulez que votre ordinateur fonctionne aussi bien que possible. Heureusement, id Software a déjà révélé les exigences minimales et recommandées pour l’exécuter.

Sur la page Steam de DOOM Eternal, id Software a partagé les exigences minimales et recommandées pour DOOM Eternal. Grâce à cela, nous savons déjà que pour l’exécuter en 1080p, 60 ips et textures basses, nous aurons besoin d’une carte avec 4 Go de VRAM et d’une puissance similaire à la GTX 970 ou à la RX 470. Nous aurons également besoin d’un processeur équivalent ou supérieur à un Intel i5 à 3,3 GHz ou un AMD Ryzen 3.

Pour leur part, ceux qui veulent l’exécuter à 1440p, 60 fps et qualité calta auront besoin d’une carte graphique avec 8 Go de RAM. Parmi les exemples donnés par l’étude figure le GTX 1080; le RTX 2060 ou le RX Vega 56. De plus, ils recommandent un processeur tel que le Intel Core i7-6700K.

Voici la liste des exigences minimales et recommandées de DOOM Eternal:

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits) ou version ultérieure.

CPU: Intel Core i5 à 33,3 GHz | AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz

Mémoire: 8 Go de RAM

Stockage: 50 Go d’espace disponible.

VRAM: 4 Go

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 970 | GTX 1060 | GTX 1650 | AMD Radeon R9 290 | RX 470

Exigences recommandées

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) ou version ultérieure.

CPU: Intel Core i7-6700k (ou supérieur) | AMD Ryzen 7 1800X (ou supérieur).

Mémoire: 16 Go de RAM.

Stockage: 50 Go d’espace disponible.

VRAM: 8 Go

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 1080 | RTX 2060 | RX Vega 56

Votre PC peut-il exécuter DOOM Eternal ou est-il temps de mettre à jour un composant? Dites-le nous dans les commentaires.

DOOM Eternal sortira le 20 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles à ce sujet.

