DOOM Eternal, se rapprochant de Nintendo Switch

Malgré que Un bouton d’alerte est resté silencieux pendant ces mois, la version de DOOM Eternal Prévu Nintendo Switch navigation toujours douce. À tel point que l’étude en charge de cette adaptation est très proche d’annoncer la date de sortie du FPS dans sa version pour l’hybride Nintendo.

Selon un entretien avec Gamereactor Lors de Gamelab 2020, l’un des responsables de Panic Button a assuré qu’il dévoilerait très prochainement la date de sortie attendue du jeu sur Nintendo Switch. Pour les utilisateurs qui se demandent si l’adaptation sera comparable à d’autres plates-formes telles que PlayStation 4 ou PC, la réponse est un oui retentissant.

«Nous n’allons rien escompter. DOOM Eternal sur Nintendo Switch est un jeu génial et fantastique. Les gens peuvent s’attendre à une expérience complète« Dit Marty Stratton, producteur de Panic Button. Cela dit, j’espère que nous rencontrerons une adaptation aussi bonne que la vue DOOM 2016 pour Nintendo Switch, préservant l’expérience vue sur les consoles originales.

DOOM Eternal | Logiciel d’identification

DOOM Eternal recevra de nouveaux contenus tout au long de 2020 et une partie de l’année prochaine. La feuille de route révélée par Id Software contient au moins deux extensions qui élargiront le jeu de base avec de nouveaux scénarios, des ennemis et bien sûr des armes. Nous devrons attendre la tenue de la QuakeCon dans quelques semaines pour en savoir plus.