Doom Eternal Super Gore Nest: Mission 5 Procédure pas à pas et conseils

Venez tous! Parcourez le Super Gore Nest dans la cinquième mission de Doom Eternal! Ce jeu est vraiment quelque chose d’autre avec des noms de lieux aussi merveilleux que ça. Quoi qu’il en soit, après votre premier combat de grand boss contre le Doom Hunter lors de la quatrième mission, il devrait vous plaire de savoir que cette mission est plus lourde pour la navigation et la bataille. Alors préparez-vous!

Procédure pas à pas pour Mission 5 – Super Gore Nest

Traversez le wagon, accrochez-vous à droite et sautez dans le train suspendu au-dessus du rebord pour atteindre la prochaine plate-forme. Entrez dans l’arène de combat et éliminez les zombies et les lutins avant de tester votre Ballista nouvellement acquise à l’approche du Mancubus. Le puissant coup unique de la Ballista est utile pour éliminer les ennemis plus gros.

Cette zone a plusieurs niveaux, alors continuez à vous déplacer et utilisez sa verticalité pour prendre soin du reste des ennemis qui apparaissent. Une fois que tout est mort, une porte s’ouvrira avec un Pinky derrière, alors expédiez-le et dirigez-vous à l’intérieur. Laissez tomber l’écart dans le chemin et utilisez les murs de chaque côté pour grimper. Continuez et vous serez finalement rencontré par un chevalier d’effroi. Ce démon est essentiellement une version gonflée du chevalier infernal et est équipé de deux puissantes lames d’énergie. Votre meilleur pari est de continuer à bouger et à tirer en même temps, en vous assurant de vous mettre hors de danger quand il effectue son attaque mortelle bondissante.

Après avoir vaincu le reste des ennemis, utilisez les poteaux au centre de la pièce pour vous balancer vers la plate-forme supérieure. Il y a un Buff Totem dans la prochaine arène de combat, alors concentrez-vous sur le fait de tuer les ennemis et de rester en vie jusqu’à ce que les portails verts commencent à apparaître au centre de la pièce. Continuez à parcourir chaque portail, tuant des ennemis au fur et à mesure, jusqu’à ce que vous soyez finalement téléporté vers le Buff Totem et que vous puissiez le détruire. Il ne vous reste plus qu’à utiliser le portail final pour récupérer la clé Gore jaune.

Retournez dans la pièce précédente et ouvrez la porte jaune pour progresser. Vous serez maintenant dans une grande arène de combat remplie de Mancubus, Revenants, etc. Utilisez votre arsenal complet pour endommager leurs points faibles et profitez du grand espace au milieu de l’arène pour sauter et créer une séparation. Avec tout mort, vous êtes libre d’insérer la clé Gore jaune devant le Super Gore Nest.

Traversez les portes qui se sont ouvertes et abaissez la cage d’ascenseur. Il y a quelques ennemis à affronter lorsque vous naviguez dans les prochains couloirs, y compris un Spectre (qui n’est qu’un Pinky invisible). Le grondement et la respiration ardente du Spectre le révèlent, alors double sautez par-dessus sa tête et explosez à sa queue pour le terminer. Continuez jusqu’à ce que vous ayez besoin de sauter dans une autre cage d’ascenseur et de tomber au cœur du nid. Prenez à droite et combattez jusqu’à une zone entourée de boue verte rayonnée. Attrapez le Rad Suit de l’autre côté de la rivière verte et naviguez rapidement à travers le rayonnement, en utilisant les poteaux en rotation dans la pièce voisine pour atteindre et percer un mur faible.

Sautez vers la droite dans la pièce voisine et utilisez les murs grimpables pour atteindre le sommet où vous pouvez récupérer la clé rouge Gore. Revenez comme vous êtes venu et utilisez la clé pour récupérer le Chaingun. Après être tombé à travers le sol, vous pouvez utiliser votre arme nouvellement trouvée pour déchirer le Dread Knight entrant en lambeaux. Continuez et utilisez le téléporteur vert pour retourner au cœur du nid où vous pouvez maintenant utiliser la clé rouge Gore pour accéder à la pièce. Suivez le waypoint à travers la porte gauche et tirez l’interrupteur.

Sortez de la pièce et allez à gauche en utilisant votre fusil à plasma pour vaincre les soldats protégés. Suivez le couloir et battez les ennemis dans la pièce suivante avant d’appuyer sur l’interrupteur derrière la bouche fermée pour révéler un autre portail vert. Dirigez-vous et passez rapidement devant les ennemis dans la zone suivante. Vous voudrez détruire le Buff Totem avant de vous en occuper, alors courez en avant et sautez sur la route cassée qui serpente vers la gauche. Suivez cela et sautez dans le trou avant de vous précipiter sur la plate-forme de l’autre côté. Utilisez le pad de saut et vous trouverez le Totem Buff assis sur une dalle de béton au milieu de la lave.

Avec cela détruit, vous pouvez maintenant éliminer le reste des ennemis dans cette zone. Regardez vers le waypoint et utilisez l’un des poteaux flottant dans les airs pour basculer vers le mur grimpable et sur la plate-forme supérieure. Mêlez le bloc ici et utilisez-le pour atteindre la prochaine série de plates-formes entourées de chaînes en rotation. Esquivez-les, entrez dans le bâtiment et continuez jusqu’à ce que vous atteigniez une autre rivière de goo rayonnée. Appuyez sur l’interrupteur dans la boue pour ouvrir la porte suivante, puis continuez en utilisant les murs grimpables pour vous diriger vers le waypoint.

Tuez les ennemis dans le couloir suivant et accrochez-vous à droite pour percer le mur et récupérer la clé Gore bleue. Retournez-vous et ouvrez la porte suivante, puis esquivez les pièges à boules de feu et laissez-vous tomber dans une autre rivière irradiée. Voyagez ici et vous finirez par vous retrouver dans la grande arène de combat d’avant. Battez la nouvelle attaque des démons et placez les touches rouges et bleues dans les emplacements à côté de la jaune que vous avez insérée plus tôt.

Continuez à descendre jusqu’à ce que vous atteigniez un autre levier pour tirer. Utilisez la console principale pour détruire le cœur, puis suivez rapidement le point de cheminement pour échapper à la zone avant la fin du chronomètre. Vous pouvez tuer des ennemis en cours de route ou simplement les dépasser pour gagner du temps. Et avec cela, le Super Gore Nest n’est plus.

