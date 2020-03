Doom Eternal tous les objets de collection – jouets, codex, album, rencontre secrète et porte des tueurs – Exultia

Si vous recherchez tous les objets de collection du deuxième niveau de Doom Eternal, voici un guide pour Exultia.

Courez tout droit au début et déposez le rebord pour obtenir une vie supplémentaire. Utilisez les murs d’escalade pour atteindre l’autre côté.

Dirigez-vous vers la pièce suivante, sautez à travers le poteau oscillant et frappez le mur et dirigez-vous vers la gauche pour attraper un codex.

Tuez les démons dans l’arène de combat et descendez dans l’ascenseur.

Descendez dans cette pièce et suivez le couloir circulaire tout au long pour obtenir une mise à niveau.

De là, descendez les escaliers – ne tombez pas – jusqu’à ce que vous atteigniez un ennemi à côté d’un mur avec une fissure. Frappez le mur et attrapez le Jouet de l’Intérieur.

Descendez dans l’arène de combat ci-dessous, affrontez les démons, puis traversez la passerelle en ruine pour un autre combat.

Lorsque vous vous dirigez vers l’extérieur, vous pouvez vous balancer pour trouver une rencontre secrète.

Revenez ensuite en arrière et suivez le chemin le long de l’extérieur de l’arène de combat précédente.

Balancer à travers l’écart et escalader le mur. Retournez-vous pour faire face à votre origine et vous devriez pouvoir voir un codex. Sautez et attrapez-le, puis revenez à l’endroit où vous étiez juste après avoir grimpé.

Suivez le chien fantôme dans la pièce avec les colonnes qui tournent. Attendez que quelqu’un passe et suivez-le vers la droite jusqu’à ce qu’un chemin s’ouvre avec une armure. Prenez cela et faites de même pour le couloir suivant. Percez le cube.

Montez et traitez avec les trois chaînes, puis descendez dans la pièce où les colonnes tournaient.

Dirigez-vous vers le chien fantôme. Si vous descendez ici et attrapez le mur escaladable en dessous, il y a une vie supplémentaire. Maintenant, traversez l’écart.

Montez et franchissez la porte. À votre droite, il y a un codex. Vous pouvez également prendre une autre vie supplémentaire dans la salle du trône à proximité.

Suivez maintenant le marqueur d’objectif, gagnez le combat, prenez la batterie et traversez le portail vers la zone suivante.

Une fois que vous avez affronté les ennemis, descendez dans la zone avec la grosse main. Il y a un cube ici. Frappez-le sur le côté avec le symbole et vous découvrirez une passerelle souterraine qui vous mène à un Album de musique.

Ensuite, dirigez-vous dans la zone des marais violets et récupérez la carte. Suivez-le partout. Obtenez la vie supplémentaire si vous en avez besoin, puis saisissez le modbot et continuez.

Saisissez le noyau de puissance et utilisez-le dans le bras mécanique. Montez dans la pièce voisine et activez l’interrupteur vert. Puis le suivant. Descendez ensuite pour l’autre. Balancez-vous et grimpez pour revenir et utilisez les deux autres interrupteurs pour ouvrir la porte.

Une fois que vous avez tué les démons dans l’arène suivante, suivez vos marqueurs d’objectif jusqu’à ce que vous obteniez un autre noyau de puissance.

Montez le long de l’épée du titan à mi-chemin et regardez au loin et à votre droite. Il y a une rencontre secrète qui se cache là-bas.

Une fois que vous avez fait cela, continuez à descendre l’épée et utilisez la source d’alimentation pour pénétrer dans les tripes de démon.

Continuez à suivre de nouveaux marqueurs d’objectif à travers les marais et les batailles, prenez la batterie suivante et continuez jusqu’à ce que vous la mettiez dans le canon d’épaule. Balancer et sauter dans les tripes du prochain titan.

La chambre suivante a un cristal de surclassement. Attention aux tentacules.

Dans la pièce suivante, atteignez délibérément le point le plus bas possible et récupérez le codex sur l’une des plates-formes.

De ce même point d’ancrage, il y a une barre pivotante sur laquelle vous pouvez sauter d’un côté. Dirigez-vous vers cela au lieu de la plateforme flottante et balancez-vous. Frappez maintenant le mur fissuré – il y a un secret de l’autre côté.

Maintenant, traversez les plates-formes flottantes en passant devant les chaînes enflammées et utilisez le coussin de rebond.

Dirigez-vous vers la pièce suivante, dirigez-vous vers le haut et utilisez le rechargeur de boost pour sauter de l’autre côté de la pièce et attraper le Slayer Key par dessus le Slayer Gate. Relevez ce défi de combat et suivez à nouveau vos points de cheminement.

Dans la pièce suivante, descendez vers la vie supplémentaire et montez dans le mur d’escalade. Restez ensuite à ce niveau et sautez sur le rebord près de la cascade de lave. Prenez le Jouet Cacodemon.

Suivez maintenant les points de cheminement, déclenchez une cinématique et suivez à nouveau les points de cheminement par la suite, en saisissant le codex près du pad de rebond. Maintenant plate-forme et frayez-vous un chemin jusqu’à la fin.