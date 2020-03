DOOM Eternal vous permettra de personnaliser le DOOM Slayer, même en tant que licorne

DOOM Eternal est sur le point de devenir l’un des jeux les plus grands, les plus méchants et les plus brutaux (?) de Switch cette année, mais même le puissant DOOM Slayer ne peut pas dire non à la gentillesse câline d’une licorne.

C’est vrai, la prochaine suite de DOOM 2016 vous permettra d’utiliser des skins spéciaux dans le jeu pour personnaliser votre personnage à votre guise. Lorsque le jeu sera lancé sur d’autres plateformes le 20 mars, les joueurs pourront réclamer la “ DOOMicorn Slayer Master Collection ” en liant leur compte Bethesda à leur compte Twitch Prime, ce qui leur permettra d’accéder à tout cela:

Peau de tueur «DOOMicorn»

Variante de peau «Purple Pony»

Variante de peau «Night-mare»

Podium de base «Magic Meadow»

“Pour ceux qui osent rêver!”

Animation de position «Clip Clop»

Animation d’introduction «Haymaker»

Animation de victoire «Horsing Around»

Icône Joueur “Love Conquers All”

Plaque signalétique et titre «Super Sparkle Slayer»

Maintenant, il convient de noter que la bande-annonce ci-dessus n’inclut pas le logo Switch, bien que nous soyons convaincus que cela concerne la date de sortie du 20 mars pour tous les éléments (grâce au retard du jeu). Par conséquent, nous imaginons que les propriétaires de Switch seront également autorisés à accéder à tous ces goodies plus tard sur la ligne.

Après tout, il doit y avoir un costume exclusif Isabelle pour la version Switch, non? Si vous lisez, Bethesda, nous ne demanderons que 10% des redevances!

Allez-vous vous pavaner en tant que DOOMicorn? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

.