Doom Mod demande à Isabelle Crossing d’Animal Crossing de vous aider à tuer des démons

Capture d’écran: itsmeveronica (ModDB)

Les fans de Doom et Animal Crossing ont passé l’année dernière à transformer Doomguy et Isabelle en meilleures amies. Maintenant, il y a enfin un mod pour qu’ils s’associent et donnent un coup de pied au cul ensemble.

Créé par Doom modder itsmeveronica et sorti la semaine dernière, le mod Isabelle ajoute Isabelle comme compagnon aux trois premiers jeux Doom et la fait suivre Doomguy alors qu’il tente de combattre les forces de l’enfer qui occupent le seul port spatial de la Terre. Elle va écraser les démons avec ses pots en argile et les faire exploser avec ses bombes à confettis. Elle vous lancera également un tas de packs de santé et de pilules supplémentaires, car c’est à cela que servent les meilleurs amis.

Alors qu’Isabelle fera tout cela par elle-même, vous pouvez également lui ordonner d’ignorer les ennemis lorsqu’elle vous suit ou de rester sur place et de les attaquer dans une certaine zone. C’est ridicule, chaotique et drôle, et c’est le moyen idéal pour jouer à travers les premiers jeux Doom pour toute personne intimidée par les tireurs à la première personne classiques. Isabelle ne peut pas mourir, et elle fait un excellent travail pour s’assurer que vous non plus.

Itsmeveronica a déclaré qu’ils avaient finalement décidé de faire le mod plus tôt ce mois-ci après avoir été inspiré par tous les fanarts en ligne. Bien que le mod présente parfois des bugs, il est également plein de petites touches comme des animations inactives personnalisées lorsque vous passez trop de temps entre les tueries. Il est également facile à télécharger: tout ce dont vous avez besoin est une copie de Doom, Doom II ou Final Doom et du mod et de les glisser-déposer dans le port open source de GZDoom.

Nous allons maintenant voir si les fans d’Animal Crossing peuvent trouver un moyen de pirater Doomguy dans New Horizons.

