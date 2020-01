Doom Slayer dans Super Smash Bros.Ultimate? Blagues, mais rien de grave

Au cours de ces dernières semaines, en particulier les jours précédant la annonce du dernier combattant à rejoindre l’équipe Super Smash Bros.Ultimate à travers le Passe de chasse, beaucoup étaient les noms des personnages qui sonnaient avec plus ou moins de force, certains plus à la demande des joueurs (comme dans le cas de Phoenix Wright) que par des alignements d’étoiles qui semblaient clarifier qu’en fait, tous les paris sont tombés sur certains en particulier, comme dans le cas de Dante. Cependant, à la surprise de tous (ou pas), Byleth, protagoniste de Fire Emblem: Three Houses, est celui qui a remporté cette dernière place. Parmi tous ces personnages souhaités et rumeurs, un autre de ceux qui avaient beaucoup de force pour être sélectionné était Doom Slayer, le protagoniste de l’espace marin des nouveaux jeux de la saga Doom … et Les développeurs de Doom Eternal eux-mêmes ont plaisanté sur le problème avec Nintendo lui-même.

Doom Slayer dans Super Smash Bros.Ultimate? Entre plaisanterie et plaisanterie … une certaine vérité (espérons-le) apparaît

Cette anecdote a été racontée par le réalisateur de Doom Eternal, Marty Stratton, dans une interview exclusive avec le média anglais de Metro, qui détaille, entre autres, le nouveau titre de la saga, qui Grâce aux bonnes relations qu’ils entretiennent avec Nintendo depuis l’arrivée de Doom sur Nintendo Switch, ils sont venus plaisanter sur l’arrivée possible de Doom Slayer dans Super Smash Bros.Ultimate, mais sans aller beaucoup plus loin.

Journaliste: Qu’en est-il des rumeurs de Doom Slayer dans Super Smash Bros.Ultimate? Pensez-vous que cela pourrait finir par se produire?

Marty Stratton: Je ne sais pas. Nous leur avons demandé (à Nintendo).

Journaliste: Leur avez-vous demandé?

Marty Stratton: Bien sûr!

Après avoir confirmé qu’il y avait déjà eu une autre conversation informelle à ce sujet, le journaliste de Metro lui a rappelé que quelque chose de similaire s’était produit lorsque Serpent solide Il a rejoint l’équipe de Super Smash Bros., puis a insisté à nouveau sur la question de savoir si Nintendo était sérieusement interrogé sur la possibilité de Doom Slayer dans Super Smash Bros.Ultimate:

Journaliste: Mais tu leur as demandé alors?

Marty Stratton: Nous l’avons fait … Je ne me souviens pas qui a parlé à qui, mais nous avons plaisanté avec eux à ce sujet. Nous avons une excellente relation avec Nintendo depuis que nous avons amené Doom sur Nintendo Switch et toutes ces choses. Nous avons donc des gens formidables là-bas, mais c’est une de ces choses qui ressemblent plus à «ça ne serait pas génial?», Mais cela n’a jamais atteint quelque chose de plus sérieux, alors nous verrons.

Ils disent toujours qu’entre plaisanterie et plaisanterie, quelque chose apparaît vraiment, alors qui sait ce que tout cela peut finir «Duper» entre Bethesda et Nintendo pour l’arrivée possible de Doom Slayer à Super Smash Bros.Ultimate. Et toi? Souhaitez-vous que ce personnage soit un nouveau concurrent pour la bataille dans le Fighter Pass Vol.2?

Source

Connexes