DOOM Slayer s’habille en licorne dans DOOM Eternal et a fière allure

DOOM Eternal se rapproche et Bethesda Softworks veut que nous en sachions plus sur lui. C’est pourquoi il a récemment publié de nouvelles informations qui nous ont fait prendre conscience que nous pouvons habiller la licorne DOOM Slayer.

Dans un communiqué, le distributeur a révélé que dans DOOM Eternal, nous pouvons débloquer plusieurs designs, animations et célébrations du podium. Ces éléments de personnalisation s’appliqueront également aux démons jouables et peuvent être utilisés dans la campagne, le mode Photo et le BATTLEMODE:

Parmi les objets de personnalisation de DOOM Eternal se trouvent plusieurs tenues pour DOOMN Slayer qui ont fière allure. Parmi eux, nous en avons un qui le rend classique, ainsi que lui donnant un look de licorne.

Vous pouvez en voir certains dans la vidéo suivante:

Comment obtenir DOOMicorn Slayer chez DOOM Eternal?

Si le costume de licorne pour DOOM Eternal a attiré votre attention, vous devez savoir que vous pouvez le faire facilement.

Tout ce que vous avez à faire est d’avoir un abonnement Twitch Prime et de le lier à votre compte Battle.net. Ce faisant, vous obtiendrez cette tenue et toute une collection de designs, d’animations et de podiums que vous pourrez améliorer tout en jouant.

Au cas où vous l’auriez manqué: une chorale de heavy metal vous attend à DOOM Eternal

Et vous, avez-vous aimé ces éléments de personnalisation? Lequel a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires.

DOOM Eternal sortira le 20 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons qu’une version pour Nintendo Switch est également en route, mais vous devrez attendre plus longtemps pour y jouer.

