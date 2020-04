Doraemon Story of Seasons fixe la date de sortie sur PS4

Le jeu inspiré de l’anime populaire permet aux joueurs de maintenir et de gérer une ferme.

L’année dernière,Nintendo SwitchyPCLe jeu Doraemon: Story of Seasons, un spin-off de la série Marvelous du genre simulation qui offre aux joueurs la possibilité degérer une ferme. Comme son nom l’indique, ce jeu développé en collaboration avecMerveilleux, Brownies et Bandai Namco, sa principale caractéristique est de combiner la mécanique classique de la série Story of Seasons avec les personnages de l’anime Doraemon.

Ce jeu est de nouveau d’actualité car il s’apprête à se lancer dans lePlaystation 4. Aujourd’hui, il a été annoncé que le prochain4 septembreLe titre sera disponible sur la console Sony avec le même contenu que j’ai inclus lors de son arrivée sur Switch et PC l’année dernière.

L’annonce est accompagnée d’unremorquequi montre un peu des activités qui peuvent être faites dans le jeu dans lequel Doraemon, Nobita et leurs amis arrivent dans la ville deLa nature, où ils devront développer une ferme, cultiver leurs cultures, prendre soin des animaux, cuisiner, explorer les environs et suivre une histoire inspirée de la populaire série d’animation japonaise.

Lorsque le jeu a initialement atteint les principales ventes de jeux vidéo au Japon, il ne serait pas surprenant que son lancement sur cette nouvelle plate-forme ait également été un succès.

