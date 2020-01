Dota 2: 23savage reçoit une interdiction de 18 ans

Il semble que la star de Fnatic devra prendre un long repos sur son compte principal.

Bien que Fnatic soit actuellement dans les séries éliminatoires de la Major de Leipzig, l’un de leurs joueurs vedettes Nuengnara “23savage“Teeramahanon a reçu une interdiction de 18 ans en raison de son comportement toxique.

Perma Bans

ce joueur toxique de fnatic (rime avec 🥬) interdit haha ​​bye bye 👋 pic.twitter.com/Zc6pUrX7Vv

– SunBhie (@SunBhieDota) 21 janvier 2020

Comme vous le savez probablement, cette durée d’interdiction a été mise en œuvre par Valve il y a quelques mois. Même si les gens ne l’ont pas aimé au début, l’énorme vague d’interdiction a éliminé la plupart des joueurs toxiques qui ont ruiné nos jeux. Cependant, il semble que les joueurs professionnels aient également tendance à avoir un comportement toxique.

Nous ne savons pas encore ce qui se passera avec le compte principal de 23savage. Actuellement, vous pouvez toujours voir son classement, ce qui pourrait signifier que l’interdiction est levée. Bien que ce soit de la pure spéculation, Valve et Fnatic doivent encore confirmer quoi que ce soit sur le statut des comptes.

