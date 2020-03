Dota 2: ESL One Los Angeles et Birmingham sont de retour

ESL One LA est de retour, cependant, il y a des changements majeurs.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a pratiquement changé les plans de tout le monde pour 2020. Avant cela, ESL One Los Angeles devait être la troisième DPC Major pour cette année. Les équipes étaient déjà passées par les qualifications et étaient prêtes à partir. Cependant, lorsque les nouvelles sur les coronavirus sont sorties, Valve et ESL n’avaient d’autre choix que d’annuler l’événement.

Mise à jour importante pour #ESLOne Los Angeles 2020 et Birmingham 2020:

Les deux tournois seront désormais organisés et diffusés en ligne avec des changements importants dans le format du tournoi.

Maintenant, quelques semaines plus tard, ESL a annoncé qu’elle organiserait l’événement en ligne. Cependant, au lieu de seulement 16 équipes, il y aura 34 équipes Dota 2. Ils concourront dans un format de ligue régionale avec un prize pool de 375 000 $ US, ce qui est encore assez impressionnant pour un événement en ligne.

L’événement débutera le 28 mars et se poursuivra jusqu’au 19 avril. Chaque région sera divisée en groupes, où chaque série sera jouée au format Bo3. Cependant, la région atteinte sera différente:

La Chine aura un groupe de six équipes

L’UE et la CEI auront deux groupes de huit équipes

SA / NA / SEA aura un groupe de quatre équipes.

Outre tous les participants originaux d’ESL One LA Major, les organisateurs ont également invité de nombreuses autres équipes. Ils ont été choisis en fonction de leurs performances dans le DPC jusqu’à présent, nous pouvons donc certainement nous attendre à un événement assez sauvage.

En plus de cet événement, ESL accueillera également ESL One Birmingham 2020 en tant que tournoi en ligne. Il se déroulera de mai à juin et aura une cagnotte de 335 000 $ US.

