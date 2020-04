Keen Gaming passe par un autre grand changement de liste.

Considérée comme l’une des meilleures équipes de Chine, Keen Gaming n’a pas été en mesure de montrer ses véritables prouesses récemment. En fait, tout le DPC n’allait pas vraiment bien pour eux et la situation COVID-19 n’a pas aidé non plus.

Certains d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais KG a également subi un changement de liste il y a environ trois semaines. À l’époque, ils ont présenté trois nouveaux membres. L’un d’eux était Tue “ah fu” Soon, qui a fait ses preuves dans plusieurs équipes maintenant. Cependant, il semble que ces changements n’étaient pas suffisants, car Keen Gaming est allé de l’avant et a annoncé de nouveaux changements sur la plate-forme de médias sociaux chinois weibo.

Mélanger la liste

Keen Gaming était l’un des principaux prétendants à la Ligue CDA qui a eu lieu il y a quelques jours. Néanmoins, l’équipe chinoise semble s’être effondrée sous la pression. C’est pourquoi trois de leurs joueurs; Zhai “Yingning” Jingkai, Xiao “ss” Yihu et Tang “71” Wenyi, ainsi que leur entraîneur, ont décidé de partir.

Selon l’annonce officielle, tous sont partis pour des raisons personnelles. Cependant, étant donné que KG était déjà qualifié pour la DPL-CDA Pro League, ils ont dû faire quelques changements s’ils voulaient y participer. En conséquence, c’est leur liste actuelle;

Yang «Erica» Shaothan

Xu “Blood” Ziliang

Zhuang «xiaofu» Yongfu

Zhao “Yds” Jiayi

Yu “Fantasy” Yajun

Si certains des noms semblent familiers, cela est dû au fait que ces joueurs sont originaires de KG.Luminous. C’est vrai, KG a décidé de mélanger ses alignements pour tenter de jouer dans cette ligue. L’idée semble bonne sur le papier mais nous ne savons pas encore ce qui va se passer.

N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d’informations sur Dota 2.

Image vedette: joinDota

Le post Dota 2: Keen Gaming passe par un autre changement de liste est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.