Dota 2: Meta Cores – Ember Spirit

Chaque méta a son propre ensemble de héros puissants. Certains d’entre eux sont absolument cassés, mais dès que les nerfs arrivent, ils s’oublient. Cependant, il y a aussi d’autres héros qui existent depuis de nombreuses années maintenant, malgré les méta-changements. Un de ces héros est Ember Spirit. Autrefois un monstre en fin de partie, le style de jeu d’Ember Spirit a radicalement changé au cours des deux dernières années.

À quoi ressemblait Ember il y a quelques années?

Ceux d’entre vous qui suivent la scène Dota 2 depuis un certain temps se souviennent probablement des bons vieux jours Ember Spirit à canon de verre. La personne qui a rendu cela célèbre était Jacky “EternaLEnVy” Mao. Il a toujours opté pour cette construction entièrement basée sur les dégâts où Ember a précipité BoT, suivi par un ou deux Battlefuries et Daedalus, puis une Rapière.

Même si cette construction a été très réussie, dans la plupart des cas, elle était incroyablement risquée. Un mauvais mouvement et le jeu entier pourrait se retourner. Bien sûr, Ember n’est peut-être pas le héros le plus facile à tuer, mais il est toujours très spongieux, donc cela s’est inévitablement produit.

Après la méta Rapier, Valve a publié une mise à jour massive de Dota 2 qui a présenté les Talents pour la première fois. Inutile de dire que cela a complètement changé le jeu et nous avons commencé à voir beaucoup de constructions d’objets nouvelles et innovantes. L’un de ces objets était le dégât magique ES.

Pour faire court, ce fut un énorme succès jusqu’à ce qu’il soit effondré au sol.

Ember Spirit de nos jours

Au cours des derniers mois, Ember Spirit a été joué comme contrôleur de tempo. Il était un mid-laner déterminé (maintenant, plus d’équipes ont commencé à le jouer comme un carry) et son travail consistait à obtenir des objets qui lui permettent de se battre tôt. En conséquence, il est l’un des héros les plus faciles à faire de la boule de neige, surtout si vous avez une bonne scène de laning.

Le travail d’Ember est d’essayer de faire le plus de dégâts possible dès le début. En conséquence, vous pouvez souvent voir des gens acheter beaucoup d’articles rentables, tels qu’un Maelstorm, des tambours d’endurance, etc.

Cependant, une fois le début et la fin du jeu, il y a un dilemme très important pour chaque joueur Ember – va-t-il pour des dégâts magiques ou physiques? C’est une décision très importante car elle déterminera quels objets et talents vous obtiendrez par la suite.

Dans la grande majorité des cas, plus de gens préfèrent jouer avec la construction de dégâts utilitaires / magiques. Cela signifie qu’ils achèteront souvent des articles comme un noyau octarine, le sceptre d’Aghanim, l’éclat, etc.

Ember dans les jeux professionnels

Même s’il n’est certainement pas le héros le plus populaire de la méta en ce moment, de nombreuses équipes continuent de le choisir régulièrement. Par exemple, le dernier grand tournoi Dota 2 que nous avons pu voir avant que la situation des coronavirus ne devienne incontrôlable était Dota Summit 12. Là, Ember a été choisi 14 fois au total et avait un taux de victoire de 50%, ce qui n’est pas si mal .

Malheureusement, nous ne pourrons pas voir ce héros dans le LA Major parce que le tournoi a été reporté. Toute la situation avec le coronavirus ne va pas bien maintenant. De plus, il ne semble pas que cela s’améliorera bientôt, ce qui est encore pire.

