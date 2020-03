Dota 2: Réflexions sur Bounty Hunter dans la mise à jour 7.25b

Voyons ce qui se passe avec Bounty Hunter depuis l’arrivée du dernier patch.

Le patch 7.25 a changé beaucoup de choses et amélioré de nombreux héros «oubliés». Un de ces héros était Bounty Hunter, qui a maintenant un tout nouvel effet Sceptre d’Aghanim.

Donc, maintenant que quelques jours se sont écoulés depuis sa sortie, voyons comment le héros se comporte dans la méta actuelle.

Qu’est-il arrivé au pick and win rating du héros?

Le moyen le plus sûr de dire si certains changements étaient bons ou non est de vérifier la sélection et la qualification du héros. À en juger par ce que nous avons vu sur DotaBuff, le taux de sélection de Bounty Hunter a chuté d’environ un pour cent et demi depuis les changements. Cependant, sa cote de victoire est en hausse de près d’un pourcentage, ce qui signifie que les changements étaient pour le mieux. Au moment de la rédaction de cet article, BH avait environ 54% de taux de victoire et un taux de sélection de 12%.

Malheureusement, il y a encore un problème avec ce héros et c’est sa position. Pour briller, Bounty Hunter doit avoir un début de partie très solide. Il est possible d’y parvenir à partir du rôle d’un poste quatre, mais dans la plupart des cas, cela ne se produit pas. Donc, si vous souhaitez libérer son plein potentiel, vous devez jouer en tant que noyau.

Même s’il y a eu quelques tentatives pour un BH à mi-voie, cela n’a pas fonctionné. En conséquence, la grande majorité des joueurs qui veulent jouer avec lui comme noyau vont dans la voie offlane. Cependant, cela soulève un autre problème – BH n’est pas vraiment le meilleur offlaner. Bien sûr, il peut rouler contre une voie faible, mais il peut facilement être écrasé, ce qui signifie que le porteur ennemi aura essentiellement une voie libre.

La mise à niveau d’Aghanim en vaut-elle la peine?

Tout le monde était tellement excité par les changements, ce qui était attendu. Cependant, nous avons tendance à voir beaucoup de joueurs précipiter cet article immédiatement, ce qui n’est peut-être pas la meilleure décision.

Bien sûr, la mise à niveau d’Agh est bonne car vous pouvez infliger beaucoup de dégâts et voler de l’or très rapidement. Néanmoins, lorsque vous la priorisez, vous ne pourrez pas obtenir de bons synchronisations sur d’autres éléments essentiels, tels que Guardian’s Greeves, Force Staff, et si bientôt.

Donc, en fin de compte, acheter un Sceptre Aghanim sur BH en vaut vraiment la peine. Cependant, cela doit être fait après avoir acheté tous les éléments nécessaires qui rendent Bounty Hunter utile en premier lieu. Bien sûr, il est très tentant de se précipiter pour les Aghs mais ça n’en vaut pas la peine.

Quelle est la prochaine étape pour ce héros?

Malheureusement, le patch 7.25 est arrivé à un moment où la saison Dota 2 DPC a été à peu près annulée. Nous pensions que l’épidémie de COVID-19 n’affecterait pas le stade Dota 2, mais cela ne s’est pas produit.

La bonne nouvelle est que certains des événements LAN ont été transformés en événements en ligne, nous pourrons donc à nouveau regarder les meilleures équipes Dota 2 du monde. Il sera assez intéressant de voir ce qui se passera quand ils commenceront à choisir BH. Inutile de dire que cela aura certainement un effet sur les jeux PUB.

En parlant de tournois en ligne, assurez-vous de regarder ESL ONE Los Angeles. Comme vous l’avez probablement déjà entendu, cet événement a été reporté et il se tiendra désormais en ligne. Malgré cela, nous aurons toujours la chance de voir certaines des meilleures équipes du monde.

L’événement commence le 28 mars, alors ne le manquez certainement pas, surtout si vous cherchez quelque chose à faire dans une enceinte.

Le post Dota 2: Réflexions sur Bounty Hunter dans le patch 7.25b est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.