Dota 2: T1 annonce une nouvelle liste et un nouveau personnel d’entraîneurs

T1 vient d’annoncer sa liste finale, y compris le nouvel entraîneur-chef Byonghoon «cCarter» Choi.

En août de l’année dernière, nous avons annoncé que T1 plongeait enfin ses orteils dans le DPC. Prévoyez de former une liste autour du joueur vedette sud-coréen Lee “Forev” Sang-don.

L’équipe a participé à quelques événements non DPC, y compris la bataille de l’aube VKGAME alors que leur équipe rebondissait. Mais maintenant, ils viennent d’annoncer leur liste définitive avant le 14 mars Jakarta Qualifier pour le ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Jakarta ⁠ – et il ne manque certainement pas de puissance star.

La nouvelle liste de T1

Sangdon “Forev” Lee, Muhammad Rizky “InYourDreaM” Anugrah, Yi Xuan “Xuan” Guo, Dominik “Black ^” Reitmeier et Tri “Jhocam” Kuncoro formeront l’équipe de T1 pour le Qualifier de Jakarta.

Ils seront soutenus par le nouvel entraîneur-chef Byonghoon «cCarter» Choi; connu pour avoir remporté des titres aux séries éliminatoires du printemps LCK 2016 et aux séries éliminatoires du printemps LCK 2017. Noa “MP” Pyo et Nicholas Kelvin Ileto “Xfreedom” Lim fourniront un support de coaching supplémentaire aux côtés de cCarter.

De plus, Hyunjin «Xyun» Choi servira d’analyste tactique et aidera cCarter à coacher l’équipe.

Joe Marsh, PDG de T1, a annoncé la liste finale aujourd’hui. “Je suis ravi de faire nos débuts avec notre équipe de sélection et d’entraînement T1 Dota 2”, a déclaré Marsh. “Nous avons travaillé dur pour créer une équipe prête pour la scène internationale et nous sommes confiants dans le potentiel de cette équipe.” Avant d’ajouter qu’il “ne peut pas attendre” pour voir ce que cCarter apportera à la communauté Dota 2.

L’équipe League of Legends de T1 est trois fois championne du monde LoL. L’organisation compte également des équipes en compétition dans Fortnite, PUBG, Super Smash Bros, Hearthstone, Apex Legends, Overwatch et FIFA Online4. Avec l’ajout de leur nouvelle équipe Dota 2, il semble que le T1 ne laisse aucun obstacle à la conquête de tous les principaux segments de jeu compétitifs dans les esports.

Nous devrons attendre pour voir comment T1 se comportera dans le Qualifier – mais sur le papier, la nouvelle liste semble avoir le potentiel d’être très effrayante.

