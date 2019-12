Dota 2: The EPICENTER Major prévu pour mai 2020

EPICENTER vient d'annoncer qu'ils accueilleront un autre DPC Major, qui se tiendra en mai 2020 en Russie.

2019 a été une année incroyable pour tous les fans de Dota 2. Nous avons vu des tonnes de tournois intéressants et des moments mémorables.

L'année s'est terminée avec l'incroyable ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational. Bien qu'il ne soit pas inclus dans le DPC, le tournoi de la cagnotte de 500 000 $ US était une joie à regarder. Cependant, maintenant que c'est fini, les gens se préparent lentement à dire au revoir à 2019. Et bonjour à 2020.

The New Major

Nous avons quelque chose à vous dire.

EPICENTER Major. Dota 2. mai 2020 # epicgg #epicenter # dota2 pic.twitter.com/FRPZGhW9s7

– EPICENTER (@epicentergg) 22 décembre 2019

Jusqu'à présent, un seul Major a été joué et c'est le Chengdu Major. La Major de Leipzig aura lieu en janvier, alors qu'en mars, nous pourrons voir la ESL One Los Angeles Major.

En plus de ceux-ci, nous connaissons maintenant également le nom du quatrième Major. L'EPICENTER Major, qui se tiendra en Russie en mai 2020. EPICENTER fait partie du DPC de Dota 2 depuis plusieurs années de suite. En fait, de nombreux fans et joueurs aiment les tournois organisés par la société.

Selon l'annonce, les éliminatoires auront lieu dans le système de double élimination. La première étape se déroulera du 4 au 6 mai en format studio. Les finales sont prévues du 8 au 10 mai.

Inutile de dire que ce sera un Major très intéressant à regarder. Non seulement cela va fournir une énorme cagnotte, mais c'est également l'un des derniers événements DPC, ce qui signifie que ce pourrait être la dernière chance pour certaines équipes d'obtenir cette douce invitation directe pour TI 10.

