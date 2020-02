Dota 2: WePlay! Tug of War: Mad Moon Meta Analysis

Jetons un coup d’œil à certains des choix les plus populaires de cet événement.

Bien qu’il ne fasse pas partie du DPC 2019-2020, le dernier tournoi de WePlay! De la série Tug of War a rassemblé certaines des meilleures équipes du monde. Nous avons assisté à cinq jours incroyables de séries Dota 2 de haute qualité, qui se sont terminées hier.

Même si Nigma était les outsiders, ils ont réussi à renaître de leurs cendres et ont fait un retour contre Team Secret. Cela n’était pas du tout attendu, surtout si l’on tient compte de leurs performances les plus récentes dans les qualificatifs DPC.

Cela dit, il est maintenant temps de prendre du recul et de regarder les héros de cet événement. Il s’agit du deuxième grand tournoi que nous avons vu en 7.24 après les qualifications pour le LA Major, alors jetons un coup d’œil à certains des héros les plus populaires et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti dans vos jeux de pub.

Snapfire

Snapfire, Timbersaw et Earthshaker prennent la première place en tant que héros les plus choisis avec 15 choix au total.

Alors que Timber et ES sont une sorte de nouveau dans la méta, Snapfire a déjà fait ses preuves comme l’un des héros les plus puissants de Dota 2 dans le patch 7.24. Au cas où vous l’auriez oublié, ce héros était également l’un des plus choisis lors des qualifications de LA Major. Ce n’est pas vraiment une surprise, compte tenu du fait que le héros a été présenté à la scène pro dans ce patch.

Bien qu’il ait été beaucoup choisi, Snapfire n’a obtenu qu’un score de victoire de 46%. C’est beaucoup moins que les statistiques du héros lors des qualifications majeures il y a quelques jours.

Outre le pro Dota, Snapfire est également très populaire dans les jeux de pub. Grâce à sa capacité de survie décente, à son mécanisme d’échappement et à ses dégâts, ce héros est rapidement monté au sommet. Cela fonctionne très bien dans les voies agressives et défensives, donc tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Timbersaw

Timbersaw est le deuxième héros qui a également le même nombre de choix que Snapfire. Une fois le choix de la voie et de la voie centrale, Timbersaw n’était pas si populaire dans les deux derniers patchs. Bien sûr, il a très bien fait contre les héros basés sur la force, mais à part ça, il y avait juste d’autres héros qui faisaient mieux son travail.

Cependant, après les changements du patch 7.24, il semble qu’il revienne. À en juger par la note de victoire à couper le souffle ~% 73, il semble qu’il est là pour rester. Beaucoup des meilleures équipes du WePlay! Le tournoi l’a essayé et il était tout simplement génial.

De manière générale, Timbersaw est l’un de ces héros qui est capable de démolir absolument la gamme ennemie. Tant qu’il n’y a pas de compteurs sévères et qu’il a un départ décent, ce héros peut faire boule de neige hors de contrôle. Cependant, vous devez être très prudent lorsque vous le choisissez, car il peut être facilement contré. Bien sûr, il a le potentiel de rebondir plus tard, mais pour qu’il soit efficace, il doit être en tête.

Peu importe que le bois soit à mi-chemin ou sûr, assurez-vous simplement d’avoir une bonne voie et vous fendrez facilement vos ennemis comme un couteau dans du beurre.

Earthshaker

Semblable aux deux autres, ES a également quinze choix au total lors de ce tournoi. En termes de score de victoire, il a exactement 60%, ce qui n’est pas mal du tout, compte tenu des statistiques des autres héros.

Nous sommes un peu surpris qu’Eartshaker soit de retour dans la méta, surtout après le patch précédent. Comme vous vous en souvenez peut-être, le tristement célèbre combo Morghpling + ES causait des ravages dans les jeux professionnels et de pub jusqu’à ce qu’il soit nerf.

De nos jours, ES joue principalement le rôle de support logiciel en raison de ses capacités d’itinérance. Grâce à ses incroyables compétences, Earthshaker est bon au début comme à la fin, surtout lorsqu’il obtient des objets.

L’une des principales raisons de la popularité d’ES est le nouveau patch. Après avoir supprimé le coût en or de certains objets, Dota 2 est maintenant un jeu où les héros de soutien gourmands peuvent prospérer. En conséquence, les héros tels que Earthshaker sont ceux qui en bénéficient le plus.

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de héros dans Dota 2 qui sont si forts avec seulement quelques éléments. Bien que certaines personnes ne le recommandent pas, nous vous conseillons de commencer par un Blink, plutôt que par Aghs. Bien sûr, cela peut être un peu ennuyeux mais bon, Blink est beaucoup moins cher et vous permet d’être plus efficace dès le début.