Dota Underlords n’a pas d’accès anticipé et est meilleur que jamais

Image: ValveSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

Pendant quelques semaines l’année dernière, Dota Underlords a dévoré toute ma vie. Puis, brusquement, j’ai arrêté de jouer. À l’époque, l’entrée de Valve dans l’arène de combat automobile soudainement encombrée souffrait du même problème que ses concurrents: ses os, bien qu’ils formaient un échafaudage vertébral solide, n’avaient pas de viande sur eux.

Dota Underlords a quitté mardi un accès anticipé, moins d’un an après sa sortie initiale. Lors de son lancement, c’était un riff solide sur ce qui était alors un mod massivement populaire, Dota Auto Chess. Le mode de base d’Auto Chess, dans lequel huit joueurs se disputaient la suprématie à la dernière personne dans une série de matchs 1 contre 1 sur un échiquier, combinait les attraits des jeux de rôle, des MOBA et des jeux de hasard pour créer quelque chose de si compulsivement jouable que les gens ont décidé que le genre de combat automatique était destiné à une explosion de popularité de style bataille royale.

Mais cela ne s’est jamais vraiment produit. Ou du moins, cela ne s’est pas encore produit. Le genre, en particulier le spin-off Teamfight Tactics de League of Legends de Riot, a fait de gros chiffres l’été dernier, mais a rapidement chuté dans les mois suivants. Cela a un certain sens: Valve, Riot et le créateur original d’Auto Chess, Drodo Studio, ont réussi à reproduire la formule originale avec leurs propres jeux autonomes, mais ils se sont précipités pour les sortir peu de temps après l’explosion du genre au début de 2019. a décidé de planter des drapeaux en premier et de découvrir tout le problème de la «tenue au pouvoir» plus tard. Cela a abouti à des jeux légers sur le contenu. Des joueurs comme moi ont englouti avec enthousiasme ce qui était là pendant quelques semaines ou quelques mois, mais ensuite d’autres jeux nous ont obligés et nous avons continué sans regarder en arrière.

Alors maintenant, nous sommes ici, un an après que Dota Auto Chess a inventé tout un genre de dang, avec Dota Underlords non seulement une preuve de concept, mais un jeu à part entière selon ses seigneurs développeurs à Valve. Et c’est bien! Très bien. Mais je ne suis toujours pas sûr que cela me convaincra de rester.

Le plus grand ajout à la version finale d’Underlords est City Crawl. Le mode vous présente une carte gargantuesque (littéralement) parsemée de quartiers pour vous, une rue commandée par l’armée difficile avec une dépendance au jeu, à prendre le relais. Chaque point contient un défi. Certaines de ces tâches vous permettent d’atteindre des objectifs dans des matchs multijoueurs réguliers, comme infliger une certaine quantité de dégâts à un Underlord particulier.

Mais d’autres vous opposent à des armées de PNJ à thème dans de courtes parties à deux actions où vous recevez une main d’unités présélectionnées. Parfois, cela signifie affronter des combos d’alliances particuliers dans des duels simples (bien que difficiles), mais les défis sont à leur meilleur quand ils vont pour la jugulaire de votre cerveau et imposent des limitations strictes à votre armée. Ces défis énigmatiques vous obligent à utiliser un certain nombre d’unités d’alliances particulières pour surmonter des cotes écrasantes qui incluent des unités de haut niveau et des fortifications. Ils servent à la fois d’agréables casse-tête et d’usines d’idées pour des stratégies que vous pourriez éventuellement déployer lors de matchs multijoueurs – si le destin vous donne la main droite.

Les défis sont également généralement brefs, ce qui facilite l’ouverture du jeu, la lecture de quelques-uns, puis, par exemple, la reprise de la rédaction d’un article sur Dota Underlords. C’est un grand changement de rythme par rapport aux matchs réguliers, qui peuvent durer 30 minutes ou plus. Si vous revenez au jeu après quelques mois d’absence comme moi, le mode multijoueur Knockout sera probablement nouveau pour vous. Il modifie également le format de combat automatique pour prioriser les matchs rapides et frénétiques dans lesquels quatre frappes signifient que vous êtes absent.

Image: Valve

En bref, il y a maintenant plus de façons de jouer Underlords, et ils nécessitent généralement moins d’engagement qu’un match standard. Mais ces modes ne sont pas tous créés égaux. De nombreux défis vous obligent à choisir parmi des sélections aléatoires de l’armée, et parfois, il semble juste qu’il n’y a pas d’option viable dans le peloton. Cela peut être frustrant, mais comme les défis ne prennent que quelques minutes, ce n’est pas la fin du monde.

J’ai également constaté que les défis peuvent devenir répétitifs, avec des stratégies similaires pour faire le travail à travers plusieurs batailles. Il convient de noter, cependant, que je ne suis pas encore loin de City Crawl, donc cela changera peut-être lorsque je me heurterai à des défis plus difficiles.

Dota Underlords a également maintenant un laissez-passer de bataille officiel. Il coûte 5 $ et vous donne accès à une série de récompenses largement cosmétiques que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre champ de bataille personnel. Bien que cela ne vous semble peut-être pas la perspective la plus excitante de tous les temps, cela sert néanmoins de colle à la sélection de plus en plus disparate du jeu de modes solo et multijoueur. C’est encore une autre touche qui fait que Underlords se sent comme un vrai jeu, plutôt que le drapeau susmentionné planté par Valve qui dit “Nous sommes ici aussi”.

L’équilibre se sent bien en ce moment. D’après mon expérience, il y a de la place pour une réelle variété dans mes versions. Cela en dit long, étant donné que Underlords est un jeu d’optimisation des armées, et un succès soutenu vient souvent de la recherche de ce que tout le monde dit est la meilleure poignée de combos à chaque nouvelle mise à jour. En fait, c’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que beaucoup de gens ont cessé de jouer en premier lieu: le rythme de rattrapage avec la petite poignée de builds qui étaient vraiment viables à un moment donné est devenu par cœur. Une nouvelle mise à jour tomberait, vous devriez vérifier Reddit, puis vous iriez avec votre nouvelle version qui n’était pas vraiment la vôtre. Pour gagner, il fallait peindre dans les limites.

Image: Valve

J’admets que la nouvelle mise à jour est encore fraîche, et quelqu’un pourrait découvrir une alliance ou un combo d’unité qui transforme la méta en un ragoût stagnant et couvert de mouches. Mais pour l’instant, je m’amuse à essayer des idées et à obtenir un succès marginal. De plus, mon unité préférée, Arc Warden, qui se reproduit automatiquement, est de retour dans le jeu, et vous pouvez le combiner avec un arbre de guérison magique pour surcharger le tableau de clones – une stratégie que j’utilisais pour abuser du diable. Dota Underlords est de retour, bébé. C’est encore bon. Awoouu (loup hurlant).

En ce moment, Underlords a encore une fois ses crochets dans mon ventre mou. Il existe plusieurs systèmes de progression, qui donnent du sens à une série de conceptions de jeu de base qui étaient déjà très amusantes. Même ainsi, je ne sais pas encore combien de temps je vais rester. City Crawl et la bataille passent tous les deux un peu comme un progrès pour le progrès, plutôt que comme des trous de lapin vraiment convaincants à perdre. Après environ huit heures avec la version complète du jeu, je vais toujours bien, mais que se passe-t-il lorsque cette nouvelle odeur de mise à jour disparaît? Je suppose que je vais devoir jouer plus pour le découvrir. Oh noooooooo, quel terrible destin ce n’est pas du tout quelque chose que je veux faire maintenant et probablement aussi pendant plusieurs heures plus tard aujourd’hui.

Histoires recommandées

.