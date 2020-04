Double Eleven recrute Ian Ng à la tête du studio malaisien

Double Eleven a nommé Ian Ng à la tête de son studio malaisien.

Ng a une carrière de 20 ans. À cette époque, il a travaillé pour de grandes sociétés de jeux comme Ubisoft Singapore où il a travaillé sur la série Assassins Creed de l’éditeur français.

Il a également travaillé chez LucasArts et Tap4fun. Dans l’ensemble, Ng a travaillé sur plus de 20 jeux, couvrant les secteurs mobile et triple-A.

“Avec une brillante expérience dans l’art, la production et la gestion, combinée à l’expérience de travailler sur l’une des plus grandes franchises de jeux, nous avons rapidement su que Ian avait les compétences et la motivation nécessaires pour diriger Double Eleven Kuala Lumpur”, a déclaré le PDG et fondateur de Double Eleven Lee Hutchinson.

“Nous souhaitons la bienvenue à Ian dans notre tribu et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe qu’il construit en Malaisie, qui deviendra une partie intégrante de la famille Double Eleven.”

“J’ai hâte de construire un studio qui incarne la même culture et les mêmes valeurs que le studio Double Eleven au Royaume-Uni”, a déclaré Ng.

“Après un certain nombre d’années de travail à Bangkok et à Singapour, je suis ravi d’avoir un impact positif sur l’industrie des jeux à croissance rapide dans mon pays d’origine, la Malaisie.”

Double Eleven a annoncé pour la première fois le studio basé à Kuala Lumpur en janvier 2020. Le recrutement a commencé en février et le cabinet embauche toujours du personnel dans des postes de développement et de gestion.