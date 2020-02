Double Trouble est maintenant disponible sur Nintendo Switch

En février, il est temps de revenir à la stratégie tactique. Le lendemain, 13 Nintendo publiera le contenu de The Silver Wolves pour tous les propriétaires du pass d’extension Fire Emblem: Three Houses. Mais si la stratégie tactique que vous aimez le plus a à voir avec Advance Wars, vous avez de la chance, car Chucklefish a publié ce vendredi Wargroove: Double Trouble, une extension gratuite du jeu de base qui ajoute une multitude de contenu au titre. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du contenu téléchargeable ci-dessous:

Les hors-la-loi, unis, ne seront jamais vaincus

Wargroove: Double Trouble ajoute trois nouveaux commandants avec laquelle mettre en jeu de nouvelles tactiques militaires, nouvelle campagne conçue à la fois pour jouer en coopération et seul (en fait, pour le sélectionner vous devez aller dans l’option Coopérative en mode Campagne), deux nouvelles unités de combat: voleurs et corps de fusil (carabiniers), un nouvelle carte: Volcano Biome, et lobbies en ligne. Bien sûr, ils n’ont pas réparé de contenu à ajouter à Wargroove.

Que pensez-vous du DLC Double Trouble? Enfin, nous vous laissons avec notre analyse de Wargroove et nous commentons qu’en octobre dernier il a reçu une version physique qui comprend un manuel de stratégie, la bande originale du titre numérique, une carte et un jeu d’autocollants, au cas où pas encore Vous avez le jeu et vous envisagez de l’acquérir. À plus!

