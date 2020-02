Doux rêves sont faits de cette

Capture d’écran: Media Molecule

L’ambitieux système de création de jeux de Media Molecule, Dreams, est officiellement lancé cette semaine, ce qui signifie que nous pouvons tous enfin ressentir l’immense pression d’être un développeur de jeux indépendants.

La bêta de Dreams est disponible depuis près d’un an, il devrait donc y avoir beaucoup de choses à jouer une fois que le jeu arrivera enfin ce vendredi. Il y a déjà eu des créations intéressantes avec la trousse à outils du jeu, y compris un adorable saccage de kaiju, un combat contre le boss de Final Fantasy VII et même une visite du laboratoire de Dexter. Mike Fahey, de Kotaku, semblait apprécier le jeu dès le départ.

Bien sûr, j’ai aussi commencé à créer mon propre jeu avec Dreams au printemps dernier. Il s’agit d’un jeu de plateforme 3D où vous collectez des cartouches de jeux vidéo. Je l’appelle Collectathon, et c’est très idiot d’une manière méta. Qui sait si je vais le finir et télécharger mon chef-d’œuvre pour que tout le monde le voie …

En plus de Dreams, nous avons quelques autres vedettes, comme Yakuza 5 pour la PS4 et Snack World pour le Switch. Ou vous pouvez simplement dépenser tout votre argent lors de plusieurs visionnages de The Sonic Movie, qui sera également lancé ce vendredi.

Lundi 10 février

Mardi 11 février

Jeudi 13 février

Glass Masquerade 2: Illusions | SwitchNom Nom Apocalypse | PCNecronator: Dead Wrong | PC

Vendredi 14 février

Meilleurs amis pour toujours | Switch, PCDarksiders Genesis | Switch, PS4Dreams | Empire PS4Railway | SwitchSnack World: l’or du donjon | SwitchStreet Fighter V: édition Champion | PS4, PCUnderHero | Commutateur.