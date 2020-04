Dr Fauci Charity Game «Beat the Bug» Collecte de fonds pour les hôpitaux de New York

La société Beat Brook de Brooklyn a lancé un nouveau jeu en ligne appelé Fauci’s Revenge, dans lequel les joueurs aident le Dr Anthony Fauci à vaincre le virus COVID-19. Le jeu a été créé dans le cadre de la campagne #BeatTheVirus pour collecter des fonds pour les hôpitaux de New York et les premiers intervenants à la suite de la pandémie de COVID-19.

Le Dr Fauci est le directeur américain de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et l’une des voix les plus fiables aux États-Unis sur COVID-19 pour le moment. Ayant travaillé pendant les épidémies de VIH, de SRAS, de MERS et d’Ebola, le Dr Fauci est le principal expert aux États-Unis sur l’épreuve actuelle à laquelle le monde est confronté. En raison de son expérience et de son dévouement à irradier le virus du monde, il est logique que le médecin soit le visage de la campagne.

Jusqu’au 26 avril, à minuit, les joueurs peuvent saisir leurs scores à la fin de la partie. Les 10 meilleurs joueurs du classement à minuit le 26 gagneront des prix et se qualifieront pour participer au tour final – Fauci’s Revenge: The Final Showdown Live Stream le 30 avril. Les deux premiers concourront pour le Grand Prix sur Twitch, Facebook et YouTube en direct à 20 h HNE le 30 avril.

Le vainqueur de cette confrontation finale remportera un tout nouveau casque Oculus Quest VR. Le finaliste recevra une carte-cadeau de 100 $ pour Amazon, les 10 meilleurs joueurs recevant un T-shirt Fauci’s Revenge en édition limitée et deux billets pour Beat The Bomb.

Les joueurs peuvent jouer et entrer leurs scores autant de fois qu’ils le souhaitent. Bien que le jeu soit gratuit, il est encouragé à faire un don à l’organisation caritative du GoFundMe. Tous les produits des dons, ainsi que les produits des ventes de t-shirts en édition limitée et des cartes-cadeaux, iront au soutien iront au système de santé publique de New York.

Beat The Bomb a également fait don de tout son équipement à ceux qui se trouvent sur les lignes de front à New York pour soutenir la lutte contre le coronavirus, y compris 6150 combinaisons de protection, 4500 gants et 100 écrans faciaux.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le port de commutation des mondes extérieurs a été retardé en raison d’un coronavirus – GS News Update