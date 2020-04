Dr. Mario World – Remorque de compétences (Dr. Caco Gazapo et autres)

Dans Dr. Mario World Nous pouvons utiliser nos mobiles pour consulter et ainsi éliminer chacune et chacune des bactéries multicolores qui tentent de propager à travers le monde le plombier multi-employés le plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo. Étant donné que ces bactéries se reproduisent très rapidement, le cabinet embauche occasionnellement de nouveaux médecins et, comme annoncé via le compte Twitter officiel du jeu, un nouveau médecin rejoindra bientôt l’équipe de professionnels disponibles, et maintenant nous savons déjà quelles seront vos principales compétences. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Une nouvelle bande-annonce révèle les compétences du Dr Caco Gazapo dans le Dr Mario World

Bleu: “Ma vidéo explique le Dr Nabbit et Stingby, qui viendront demain à 1 heure du matin. La compétence de Nabbit augmente votre score de 3 000 points. Semble utile pour obtenir des étoiles. La compétence de Stingby accorde 8% de chances de 8 secondes supplémentaires dans les étapes chronométrées C’est une tonne de vitamines! ” #DrMarioWorld pic.twitter.com/1pRIz8Pu2O

– Dr Mario World (@Drmarioworld_EN) 2 avril 2020

Beaucoup attendent l’arrivée du Caco Gazapo Dr Mario World, car toute l’aide supplémentaire est nécessaire pour lutter sans cesse contre ces bactéries tricolores qui se multiplient si rapidement. Ainsi, dans la dernière vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, nous avons appris que ce personnage fera augmenter nos points de 3 000 une fois la lutte contre les bactéries terminée, ce qui nous aidera à obtenir plus facilement des étoiles. De plus, si nous le choisissons en mode multijoueur, cela transformera nos objets en explosifs, obus ou capsules multicolores.

Voir aussi

De son côté, un nouveau assistant appartenant à la famille des abeilles Cela nous donnera 8% de chances d’obtenir 8 secondes supplémentaires dans les niveaux de contre-la-montre, et vous savez, chaque seconde supplémentaire est importante. Bien sûr, si nous choisissons cet assistant en mode multijoueur, lorsqu’il reste 8 lignes, nous aurons 10% de chances d’envoyer 2 lignes de virus à nos adversaires. Tout est pour mettre fin à l’infection devant les rivaux!

Source

Connexes