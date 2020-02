Dragalia Lost Devs partage ses plans de mise à jour pour février et au-delà

Les développeurs de Dragalia perdu ont publié un nouveau billet de blog détaillant leurs plans pour le jeu au mois de février.

La mise à jour partage des détails sur la seconde moitié du Chasseur de monstre Événement, le retour de la Saint-Valentin plus tard ce mois-ci, le prochain chapitre de l’histoire et plus encore.

Découvrez les faits saillants ci-dessous ou lisez le blog complet ici.

La deuxième moitié de l’événement Monster Hunter commencera dans un “avenir proche”, ajoutera un nouvel aventurier qui n’est pas un porteur d’épée ou de lance.

L’événement Valentine’s Confections sera de retour à la mi-février avec une histoire et d’autres contenus supplémentaires.

De nouveaux ennemis Chimera seront ajoutés aux batailles du Vide

Le chapitre 12 de l’histoire principale sortira en février

Un nouveau patron sera ajouté à l’Agito Uprising fin février.

Les futures mises à jour ajouteront les fonctionnalités suivantes:

Vérifiez les informations de stratégie pour Dragon Trials et Advanced Dragon Trials dans le jeu

Laissez les joueurs choisir s’ils souhaitent recevoir le bonus hebdomadaire.

Réaliser Solo-Play et faciliter la coopération en coopération.

Réductions de la taille des données.

Tous les joueurs recevront les cadeaux suivants:

Eldwater x50,000

Testament du champion x2

Testament de chevalier x2

Pierre à aiguiser or x50

Cristal doré x300

