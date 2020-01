Dragalia Lost – intermède ajouté à la campagne principale Chapitre 11, Gala Dragalia en direct

Dragalia Lost a mis à jour aujourd’hui son dernier lot de contenu. Parallèlement à un intermède pour la campagne principale Chapter 11: Android Anguish, Gala Dragalia a été mis en ligne.

Voici les détails des deux événements:

Interlude

L’histoire gardée secrète par la famille royale albérienne sera désormais dévoilée, et Élisanne, qui l’a apprise de Harle, se sent en conflit. Quelle vérité secrète contiennent les lettres et les textes historiques cachés par la famille royale?!

Veuillez profiter de l’intermède!

Remarques:

Interl L’intermède ajouté au chapitre 11 de la campagne principale, Android Anguish, se déverrouillera après avoir effacé Ch. 11 / 6-3, «Deux coeurs».

Interl L’intermède nouvellement ajouté est partiellement exprimé au lieu d’être entièrement exprimé en japonais.

Gala Dragalia

Qu’est-ce que Gala Dragalia?

・ Le taux d’apparition initial de 5 ★ aventuriers et dragons sera augmenté à 6% par rapport aux 4% standard! Si vous obtenez une invocation 5 ★ ou une invocation 5 ★, le taux d’apparition reviendra aux 6% initiaux.

Versions Des versions d’aventuriers Gala Dragalia à durée limitée seront ajoutées, disponibles uniquement pendant que Gala Dragalia est actif!

Remarque: Cet événement comprendra également des aventuriers de Gala Dragalia qui ne sont pas présentés.

Taux d’apparition du Gala Dragalia:

5 ★ total: 6,00%

5 ★ total présenté: 0,50% (Aventuriers: 0,50%)

5 ★ total standard: 5,50% (aventuriers: 2,50%, dragons: 3,00%)

4 ★ total standard: 16,00% (aventuriers: 8,55%, dragons: 7,45%)

3 ★ total standard: 78,00% (aventuriers: 47,00%, dragons: 31,00%)

Période active du Gala Dragalia:

01 h 00, le 23 janv.2020 à 00 h 59, le 29 janv.2020

