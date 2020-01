Dragalia Lost – Résumé des événements du 15/01/20

Voici les derniers événements de Dragalia Lost:

De nouvelles empreintes wyrm ont été ajoutées à la programmation du Treasure Trade for wyrmprints le 13 janvier à 22 h HP.

Les événements de mise à niveau des aventuriers accordés aux flammes et au vent ont commencé le 13 janvier à 22 heures, heure du Pacifique. Au cours de ces événements, les récompenses de largage gagnées dans les quêtes des flammes élémentaires et du vent et les épreuves du dragon, ainsi que l’assaut impérial (vent), seront doublées.

Une nouvelle vitrine d’invocation, Windswept Harbingers, a commencé le 13 janvier à 22 h 00 (heure du Pacifique). La vitrine mettra en vedette des aventuriers et des dragons tels que l’aventurier 5 ★ Kirsty et le dragon AC-011 Garland 5 ★, un puissant dragon accordé au vent pour lequel vous pouvez voir une bande-annonce de gameplay ci-dessous:

Nous avons publié une vidéo de gameplay pour AC-011 Garland, un dragon 5 ★ de la vitrine d’invocation des Harbingers Windswept! #DragaliaLost pic.twitter.com/nBs4rXR3k4

– Dragalia Lost (@DragaliaLostApp) 15 janvier 2020

