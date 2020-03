Dragon Ball FighterZ – Anime vs Game (Goku et Frieza Fight Jiren)

Dragon Ball FighterZ Saison 3 a ajouté quelques scènes emblématiques de Dragon Ball Super, alors voyons à quel point ces scènes correspondent à leur homologue anime. Dans cette vidéo, nous comparons trois batailles: l’équipe de Goku et Frieza contre Jiren, la fusion de Caulifla et Kale dans Kefla, et le combat épique de Gogeta contre Broly. Certaines scènes de l’anime ont été légèrement manipulées pour correspondre aux images du jeu.