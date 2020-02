Dragon Ball FighterZ est complètement renouvelé avec sa troisième saison

Dragon Ball FighterZ a réussi à se consolider comme l’un des meilleurs jeux du genre et de la franchise. Le titre a été un succès commercial et critique, il n’est donc pas surprenant que Bandai Namco Vous souhaitez continuer à le soutenir autant que vous le pouvez. Avec le troisième lot de personnages téléchargeables arrivant cette année, ses développeurs ont également décidé de renouveler le jeu de combat avec une mise à jour substantielle qui change complètement cette tranche.

La liste des changements pour ce patch est assez longue, cependant, il y a deux choses qui se démarquent de toutes les autres et ici nous les expliquons:

Puissance illimitée:

La barre de santé change lorsqu’il ne reste qu’un seul personnage et les effets suivants sont modifiés:

Augmentation des dégâts

La barre de ki augmente d’une unité.

La vie récupérable des ennemis est réduite à chaque coup (sauf avec les mouvements invincibles).

Assistances Z sélectionnables:

Les joueurs peuvent désormais choisir entre 3 aides différentes par personnage.

Le prochain combattant téléchargeable, Kefla, fera ses débuts ce vendredi pour tous les propriétaires de FighterZ Pass 3 et ici vous pouvez voir un gameplay plus étendu de ce puissant saiyan. De même, un autre combattant possible pourrait être Omega Shenron Et ici, nous expliquons pourquoi.

Source: Bandai Namco

.