Dragon Ball FighterZ: Goku Ultra Instinct sera puissant et facile à utiliser

Bandai Namco a révélé il y a quelques semaines que Dragon Ball FighterZ aura un nouveau Passe de saison et que grâce à lui plusieurs personnages arriveront. Dans cette sélection se trouvent des combattants Dragon Ball Super et l’un d’eux est Goku Ultra Instinct. Nous pouvions déjà le voir en action, mais seulement pendant quelques secondes. Si vous vouliez mieux regarder ce personnage, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car un ensemble d’images a été publié.

À travers sa page Facebook (via Gematsu), Bandai Namco a partagé une bonne quantité d’images de Goku Ultra Instinct dans Dragon Ball FighterZ. Les captures d’écran le montrent en train de combattre Jiren, l’un des guerriers les plus forts que Goku ait jamais affrontés.

Au cas où vous l’auriez manqué: 4 autres combattants rejoindront Goku dans le cadre du Passe de saison 3.

La nouvelle version de Goku sera très puissante et quelque peu facile à utiliser

Quelque chose d’intéressant est qu’il est l’un des combattants avec les statistiques les plus élevées, car en puissance, il est classé avec un rang SS, ainsi qu’en vitesse, technique et énergie, tandis qu’en gamme et facilité d’utilisation, il est classé A, ce qui Voyons que ce sera une excellente option pour les experts et les utilisateurs en général.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, vous pouvez voir Goku utiliser tout son ki pour exécuter des techniques dévastatrices que l’on voit dans l’anime, à la fois d’attaque et d’évasion. Nous vous laissons avec la galerie ci-dessous.

Voilà comment Goku est génial Ultra Instinct dans Dragon Ball FighterZ

Qu’avez-vous pensé des captures? Êtes-vous impatient de jouer avec cette version de Goku? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce personnage arrivera très bientôt, avec Kefla. Si vous vous demandez comment ce nouveau contenu pourrait modifier la scène actuelle du jeu, nous vous invitons à vérifier cette analyse.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et les premiers personnages du Passe de saison 3 ils arriveront au printemps. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

