Dragon Ball FighterZ: Kefla rejoindra la bataille très bientôt!

Dragon Ball FighterZ a fait ses débuts il y a des années et Arc System Works continue de consentir à sa communauté avec plus de contenu. Cette fois, il les a surpris en annonçant que Kefla, le combattant qui émerge de la fusion entre Kale et Caulifa avec les boucles d’oreilles Pothala et que nous avons rencontré dans Dragon Ball Super, rejoindra la liste des personnages de Dragon Ball FighterZ. La meilleure chose est que sa première sera plus tôt que prévu.

Achetez Dragon Ball FighterZ sur Amazon ou Green Man Gaming:

Selon l’annonce officielle, Kefla sera disponible sur Dragon Ball FighterZ à partir du 28 février. Cela signifie qu’il ne reste que quelques semaines avant de pouvoir l’utiliser dans les combats Dragon Ball FighterZ. Il est à noter que Kefla sera proposé individuellement; cependant, les joueurs auront également la possibilité de l’acheter au FighterZ Pass 3 et ont d’ailleurs un accès anticipé de 2 jours à ce personnage.

Il est à noter qu’Arc System Works a annoncé l’arrivée de Kefla de manière surprenante. Tout d’abord, la société a publié un aperçu de Goku Ultra Instinct – un personnage qui arrivera au printemps – dans lequel il a montré le gameplay et recréé une scène emblématique de Dragon Ball Super. Cela dit, quand il semblait que tout était fini, la société a annoncé l’arrivée de Kefla dans le jeu de combat.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec l’avance:

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par le nouveau Dragon Ball FighterZ Fighter Pass? Quels autres personnages aimeriez-vous voir dans le jeu Arc System Works? Dites-le nous dans les commentaires.

Dragon Ball FighterZ est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de combat si vous lisez notre critique ou si vous cliquez ici.

.