Dragon Ball FighterZ montre Goku Ultra Instinct en action

Ces jours-ci, la finale du Red Bull Dragon Ball FighterZ World Tour, le championnat le plus important du titre Arc System Works, qui comme il ne peut en être autrement, rassemble les meilleurs joueurs de la scène compétitive. Après avoir terminé la phase de groupes, le producteur de Dragon Ball FighterZ, Tomoko Hiroki, a dévoilé des nouvelles pour la troisième saison de la livraison de combat plus que réussie avec Goku et ses amis.

Lumière, incendie et destruction dans la troisième saison de FighterZ

Avec une vidéo où le producteur était présent, Tomoko Hiroki a dévoilé toutes les nouvelles qui arriveront à Dragon Ball FighterZ cette année. L’un d’eux, et peut-être celui qui a été reçu avec la plus grande euphorie est l’incorporation de Z Assist, qui améliore complètement le système des assistants et nous permettra de choisir entre trois types d’assistance pour chaque personnage. Cet ajout change complètement la façon de jouer le titre grâce à l’incorporation de plus de mouvements qui nous permettront de faire de nouveaux combos et apporteront fraîcheur et variété au titre.

Des améliorations et des équilibres sont également mis en œuvre dans les personnages, en particulier ceux de grande taille qui souffrent de floue. Enfin, il a été indiqué qu’il y aura des mises à jour constantes pour ajuster et équilibrer chaque personnage, même si elles doivent être faites en pleine saison, en plus de changements d’interface et nouveaux modes de jeu que, bien qu’aucune information n’ait été spécifiée, il est suggéré qu’elles arriveront sous la forme d’une mise à jour.

Kefla et Goku Ultra Instinct, les deux dernières signatures

La touche finale à la compétition passionnante et au grand nombre de nouvelles annoncées est le premier aperçu du premier laissez-passer de la troisième saison du jeu. Le premier combattant à apparaître est Kefla, la fusion née des deux Saiyan Kale et Caulifla, qui sera disponible sur 28 février. Finalement, Goku Ultra Instinct, qui a déjà été confirmé en tant que personnage, a finalement été officiellement présenté et arrivera dans printemps.

Ci-dessous, vous pouvez voir les deux nouvelles signatures du jeu dans la bande-annonce de la troisième saison:

