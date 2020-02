Dragon Ball FighterZ présente les prochaines actions de DLC Fighter Kefla dans une nouvelle vidéo

Le troisième Fighters Pass pour Dragon Ball FighterZ a été annoncé récemment et débutera le 28 février avec la sortie de Kefla. Elle sera le premier des cinq nouveaux personnages à venir dans le jeu, avec Ultra Instinct Goku et trois guerriers non annoncés rejoignant également la bataille.

Bandai Namco a publié une vidéo d’un combat mettant en vedette Kefla, montrant ses coups de pied rapides et ses attaques d’explosion de ki rouge. Il semble qu’elle se déplacera rapidement, et la vidéo montre certains de ses combos potentiels plus longs alors qu’elle coupe Frieza, Goku et Vegeta.

Kefla, qui a fait ses débuts dans Dragon Ball Super lors du Tournoi du Pouvoir, est un personnage de fusion – elle est fusionnée avec l’Univers 6 Saiyans Kale et Caulifla. Elle rejoint Vegito, Gogeta et Gotenks, les autres combattants Saiyan fusionnés dans le jeu.

Son super mouvement est tiré de sa bataille emblématique contre Ultra Instinct Goku – c’est une vague de ki géante tirée des deux mains.

Dragon Ball FighterZ fera partie de la gamme Evo 2020 en juillet, où nous pourrions potentiellement voir des combattants se battre avec Kefla et tout nouveau combattant ajouté au jeu d’ici là.

