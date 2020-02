Dragon Ball FighterZ saison 3 ajoute le système Z Assist Select | My Nintendo News

Bandai Nampo a révélé plus d’informations sur la troisième saison de l’intense Dragon Ball FighterZ hier soir. La société mentionne qu’un nouveau système Z Assist Select arrivera dans le jeu qui vous permet de sélectionner l’Assistance Attack d’un personnage. Il existe trois différentes attaques assistantes que vous pouvez mélanger et les utilisateurs pourront choisir les trois qu’ils choisissent dans l’écran de sélection de personnage. Voici ce que le producteur Tomoko Hiroki a déclaré lors de la finale du Dragon Ball FighterZ World Tour 2020.

«Aujourd’hui, j’ai de nouvelles informations que je voulais partager avec vous. Dragon Ball FighterZ va entrer dans sa troisième année, et je voudrais parler un peu de la façon dont nous prévoyons de mettre à jour le système de combat.

Le concept général de la troisième saison est d’offrir aux utilisateurs une nouvelle expérience. Tout en conservant ce qui est bon, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux ajustements pour donner à chacun une nouvelle vision.

Un exemple est le «Z Assist Select». Une fois ce système mis en œuvre, les utilisateurs pourront sélectionner l’attaque assistée d’un personnage. Chaque personnage a trois attaques assistées différentes, et les utilisateurs pourront choisir parmi les trois dans l’écran de sélection de personnage. Avec cela, vous pourrez développer de nouvelles façons de connecter des combos et de créer des stratégies, offrant aux utilisateurs une manière plus large de profiter des combats.

Nous allons également implémenter différents ajustements de bataille, mais notre objectif général est de créer une situation où de nombreux personnages différents sont utilisés par différents joueurs. Le «Z Assist Select» en est un exemple. Nous voulions éviter une situation où les utilisateurs devaient choisir un personnage spécifique juste pour leur Z Assist, ou juste pour la taille de leur personnage, et permettre aux utilisateurs d’exprimer et de montrer plus de leur individualité avec les personnages qu’ils choisissent et la façon dont ils se battent.

Nous prévoyons également de faire des ajustements qui empêchent les jeux unilatéraux causés par des attaques et des combinaisons puissantes spécifiques, ainsi que des ajustements qui donnent aux utilisateurs une chance de tourner la table, même s’il ne leur reste qu’un seul personnage. Nous allons implémenter une fonctionnalité spécifique pour cela, nous espérons donc que les joueurs l’essayeront et nous feront part de leurs réflexions.

Et rien n’est gravé dans le marbre pour le sujet suivant, mais pendant la deuxième saison de Dragon Ball FighterZ, nous n’avons apporté aucun ajustement à la bataille après le début de la tournée mondiale. Cependant, pour la troisième saison, nous aimerions envisager de faire des ajustements au cours de la saison si nécessaire. Mais au lieu de faire de petits ajustements plusieurs fois, nous ferons très probablement un gros ajustement à la fois. Encore une fois, cela dépend vraiment de la situation au cours de la troisième saison, donc rien ne peut être dit pour le moment, mais je voulais profiter de cette occasion pour partager nos pensées et nos objectifs.

Vous remarquerez également que nous avons modifié l’interface utilisateur et ajouté de nouveaux modes pour vraiment offrir aux utilisateurs une nouvelle expérience. “

