Dragon Ball FighterZ Season Pass 3 confirmé, le personnage de DLC Kefla sera lancé le 28 février

Dragon Ball FighterZ les pros pourront bientôt revenir au jeu avec un nouveau lot de nouveaux personnages!

Bandai Namco a confirmé que FighterZ Pass 3 sera en effet bientôt lancé et débutera avec l’ajout du personnage DLC Kefla le 28 février 2020. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Goku (Ultra Instinct) et trois autres personnages non annoncés suivront après cette.

Découvrez une nouvelle bande-annonce ci-dessous pour plus de détails!

«Le vrai pouvoir ne connaît pas de limites. La 3ème saison de Dragon Ball FighterZ commence le 26 février! Jouez à Kefla le 28 février ou obtenez le FighterZ Pass 3 pour obtenir 2 jours d’accès anticipé à chaque personnage! »

