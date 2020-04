Dragon Ball: révèle qui est le Saiyan le plus fort de tous les temps

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

17/04/2020 13:27

Comme l’univers de Dragon ball, il ne fait aucun doute que nous rencontrerons de nouveaux êtres dont les pouvoirs nous laisseront stupéfaits. Cela dit, il semble que l’un des êtres était déjà présent et c’est le Saiyan le plus puissant qui ait jamais existé, dépassant même Goku, Vegeta et Broly. Ici, nous vous disons qui c’est.

L’histoire de Saiyan Il n’a pas été largement exploré dans l’anime, et pour cette raison, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Yamoshi. Ce guerrier s’est distingué parmi les autres grâce à son énorme pouvoir, mais aussi pour avoir un cœur pur, une caractéristique que l’on ne voit pas très souvent dans cette race. Et au cas où vous vous demanderiez, oui, ce personnage fait partie du canon officiel, comme l’a confirmé lui-même Akira Toriyama:

“Il y a longtemps, la planète Vegeta était la maison des Saiyans, il y avait un homme du nom de Yamoshi, qui avait un cœur juste, bien qu’il soit Saiyan. Lui et cinq de ses camarades ont commencé une rébellion, mais il a été acculé par ses ennemis et transformé en Super Saiyan pour la première fois, bien que sa transformation et son style de combat effrayant aient surpris l’autre Saiyan. Après avoir été en infériorité numérique, Yamoshi a manqué et a été vaincu, mais ce n’était que le début de sa légende. Après cela, l’esprit de Yamoshi a erré dans la recherche continue de six Saiyans au cœur droit, à la recherche d’un nouveau sauveur: le Dieu Super Saiyan. »

Ce que ce texte confirme, c’est que le SSJ God et le SSJ légendaire c’est la même personne, et c’est Yamoshi. Aussi, comme nous avons pu le voir dans Dragon Ball Super, Yamoshi c’est lui qui a aidé Goku devenir SSJ Goden plus de lui prêter une partie de son pouvoir lors de sa bataille contre Les factures.

Fallout 76: Wastelanders est un succès auprès de ses joueurs



Xbox donne des recommandations pour profiter des jeux vidéo dans cette quarantaine

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.