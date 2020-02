Dragon Ball Super dévoile la première triple fusion de la série

La fusion est l’une des techniques les plus emblématiques de Dragon Ball. Pouvoir voir deux de nos personnages préférés devenir un est et sera toujours l’un des moments les plus mémorables de la saga Buu. Mais est-il possible de faire une triple fusion? C’est un problème que les fans ont toujours eu, et Grâce au manga Dragon Ball Super, nous avons enfin une réponse canonique.

Lors de l’attaque des forces de Moro sur la planète Terre, Maître Roshi a décidé de lutter contre trois adversaires féminines, qui a profité de la faiblesse de Roshi pour attaquer, ce qui a été rapidement contré lorsque le personnage en question s’est aveuglé.

Cependant, quand tout semblait être en faveur des guerriers Z, les trois adversaires ont fusionné en un seul et puissant ennemi, quelque chose qui a surpris tout le monde, car c’est la première fois dans toute la série que quelque chose de similaire se produit. Cela ouvre seulement une porte que les fans les plus créatifs prendront sans aucun doute en compte lorsqu’ils feront leurs fan arts.

En parlant de Dragon Ball, vous pouvez voir Kefla en action dans la nouvelle bande-annonce de Dragon Ball FighterZ ici. De même, voici à quoi ressemblerait Gohan avec la puissance de SSG.

Via: Comicbook

