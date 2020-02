Dragon Ball Super: Il y a quelqu’un de plus fort que les dieux de la destruction

Super Dragon Ball Heroes se prépare à commencer avec le nouvel arc de Mission Big Bang dans le jeu d’arcade et dans la série promotionnelle le mois suivant, et promet d’être beaucoup plus intense, car cette deuxième saison apportera toute l’action au Univers 7. Bien que la première partie ait été réalisée dans le multivers, cette fois la bataille commencera dans le septième depuis la Dieux de la destruction Ils seront menacés par un être bien plus fort qu’eux.

Les fans de cet anime promotionnel seront présentés à Tokitoki, un être chargé de surveiller l’existence de tous les temps et de l’espace, semblable à Zenos. Le synopsis officiel de cette deuxième saison se lit comme suit:

«Alors que Goku et sa compagnie s’entraînaient dans l’Univers 7, soudain, un mystérieux oiseau poursuivi par Trunks, Xeno et la Time Patrol apparaît devant eux. L’oiseau s’appelle Tokitoki, un être important responsable de l’existence de toutes les dimensions. Juste à ces moments, Goku ressent une énergie inquiétante et en levant les yeux, ils voient les 12 dieux de la destruction se tenir au-dessus d’eux. Et ils sont tous derrière Tokitoki?!

La deuxième saison de cet anime promotionnel sortira ensuite 5 mars

Source: DBSChronicles

.