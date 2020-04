Dragon Ball Super: Illustrator explique la conception de Moro

Par Rodolfo León

Tandis que Dragon ball super prend une pause avec l’anime, l’histoire continue grâce au manga. Sans aucun doute, ce qui est le plus frappant dans ce nouveau récit, c’est son nouveau méchant, Moro le mangeur de planètes. Cet antagoniste a un design qui n’a jamais été vu auparavant dans la franchise, et le mangaka de Super, Toyotaro, nous explique où il s’est inspiré de sa création, tout en révélant qu’elle a un sens beaucoup plus profond.

Merci à une traduction de Cipher_db, nous pouvons comprendre les mots de Toyotaro:

«Nous voulions que Moro se sente comme quelqu’un de complètement diabolique, un gars qui, comme Piccolo Daimao, pourrait le regarder et sentir qu’il devait être immédiatement vaincu. Nous ne voulions pas laisser ce sentiment derrière nous que c’était un méchant qui pourrait devenir un allié plus tard. Pour y parvenir, nous avons basé le style de Moro sur les démons occidentaux et lui avons donné une cape qui invoquait le Grim Reaper. »

Fait intéressant, Toyotaro Il ajoute que la partie la plus difficile de sa conception est l’un des éléments les moins significatifs du personnage, ses cornes:

«Les cornes sont la partie la plus difficile de dessiner Moro. Contrairement aux cornes de chèvre normales, celles-ci remontent à la fin. Malgré avoir conçu Moro moi-même, je regrette un peu cet élément. J’avais du mal à concevoir les cornes exactement sans référence, j’ai donc cherché des modèles de chèvre sur lesquels s’appuyer, mais je n’en ai trouvé aucun qui fonctionnerait pour moi. Finalement, j’ai fini par créer mon propre modèle de référence. »

