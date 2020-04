Dragon Ball: Teo González cosplayé comme Tao Pai Pai et les fans l’aiment

Pendant de nombreuses années, les fans de Dragon Ball ont recherché de dignes représentants de l’anime dans la vraie vie et dans le cas des adeptes mexicains, on a toujours pensé que le double de Tao Pai Pai était le comédien mexicain Teo González en raison de sa grande ressemblance. Eh bien, au final, les fans avaient raison et cela a été vérifié avec l’annonce récente d’un magasin de meubles.

Aujourd’hui, les fans de Dragon Ball sont devenus fous sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une récente publicité pour le magasin Furniture America auquel Teo González participe. La raison? Eh bien, le comédien portait un costume similaire à celui de Tao Pai Pai et son maquillage et sa tresse de cheveux étaient clairement inspirés par le personnage de Dragon Ball auquel elle était associée depuis des années.

Dans ce qui a été considéré comme un cosplay en l’honneur de la similitude entre le comédien et Tao Pai Pai, Teo González en a profité pour réaliser des mouvements de type art martial avec lesquels il a annoncé chaque produit disponible dans les offres Furniture America.

Oh mon dieu c’est le double exact de Tao Pai Pai

Teo Gonzalez pic.twitter.com/clbYY63O9f

– HomeroVid-19 MX (@HomeroJSMX) 1 avril 2020

Que pensez-vous du cosplay avec lequel Teo González semble avoir accepté sa ressemblance avec Tao Pai Pai?

Dites-le nous dans les commentaires et suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.