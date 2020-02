Dragon Ball Xenoverse nous a donné la fan-fiction que nous avons toujours voulu

Capture d’écran: Kotaku

Dragon Ball Xenoverse est sorti en Amérique du Nord il y a cinq ans hier. Il est loin du meilleur jeu de combat Dragon Ball, mais il avait une arme secrète: la possibilité de créer des personnages originaux. Cette fonctionnalité clé a donné aux fans quelque chose dont ils avaient envie depuis les premiers jours de l’art du forum et de la fan-fiction, et cela a donné lieu à l’un des jeux Dragon Ball les plus mémorables de tous les temps.

En ce qui concerne les jeux 3D Dragon Ball, la série Tenkaichi Budokai est la crème de la crème. Incarnés dans Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 en 2007, ces jeux ont connu des batailles intenses où les joueurs pouvaient sélectionner presque tous les personnages de la franchise. Alors que la série Dragon Ball entrait dans les années 2010, les choses ont commencé à stagner. Il ne suffisait pas de revivre les mêmes combats encore et encore. Xenoverse, qui est sorti en 2015, avait une solution à ce problème: offrir une création de personnage en profondeur et une histoire où les joueurs côtoient leurs héros et méchants préférés. L’intrigue était idiote. Les mauvais voyageurs du temps trafiquaient des moments clés de la chronologie de Dragon Ball, et le joueur est appelé à sauter d’une époque à l’autre et à éviter une catastrophe.

Xenoverse a mélangé les combats de la série Tenkaichi avec des éléments RPG supplémentaires comme le renforcement des compétences et l’achat de tenues modifiant les statistiques. Il y avait un mode histoire principal mais aussi des matchs compétitifs en ligne. Entre les combats, les joueurs pouvaient se promener dans un monde de hub partagé pour discuter et danser et voir les personnages originaux de chacun. Cela ressemblait à une fête costumée géante pour les fans qui avaient aspiré à avoir la chance de vivre dans leur anime préféré.

L’attrait de Dragon Ball est large car le cœur de l’histoire – lutter contre de nouveaux ennemis étranges, saisir de plus en plus de pouvoir – fonctionne facilement comme une allégorie pour les luttes personnelles de quiconque. Le message sous-jacent de Dragon Ball est que même lorsqu’ils sont poussés au bord du gouffre à maintes reprises, les gentils gagnent. La puissance de Goku est augmentée et élevée par ses émotions. Les médias Dragon Ball, en particulier Dragon Ball Z, soulignent que nos émotions nous donnent de la force et que nos sentiments sont suffisamment valables pour déplacer des montagnes, que nous soyons le prince d’une race extraterrestre déchue ou un enfant ringard scolarisé à la maison. La formule a été révisée au fil du temps tout au long du manga et de l’anime shonen: One Piece, My Hero Academia. Tout le monde peut sauver le monde. Cette notion réaffirme, comme si le vilain petit canard pouvait également voler autour des feux laser de tir

Je fredonne cet air tout le temps.

En écrivant sur Xenoverse en 2015, j’ai expliqué comment la création de personnage m’a permis d’exprimer une vérité avec laquelle je me débattais en tant que personne trans semi-fermée. Je me sentais maladroit et laid. Ces sentiments m’ont aidé à concevoir mon personnage, un petit Majin rose. Majin sont essentiellement des démons dans l’univers de Dragon Ball. Je me sentais – en partie grâce à des regards étranges et à des commentaires grossiers d’étrangers – un peu comme un monstre dans la vraie vie. Ce n’était pas intentionnel, mais j’ai utilisé Xenoverse pour récupérer cette altérité pour moi-même. Putain ouais, j’étais un petit monstre et j’allais sauver l’univers. À côté de l’un des personnages principaux de Dragon Ball, mon personnage semble hors de propos. Un peu trop petit, pas particulièrement puissant ou intimidant. Xenoverse permet même à une petite goutte rose maladroite d’être aussi héroïque que Goku.

Ce que les gens obtiennent de Dragon Ball dépend souvent de ce qu’ils apportent et de leurs propres expériences de vie. Gita Jackson, ancienne écrivaine de Kotaku et personne fabuleuse à tous points de vue, a regardé de plus près en 2018. De nombreux fans ont expliqué que Dragon Ball offrait un débouché où ils ont appris à naviguer sous des formes d’intimité émotionnelle. Dragon Ball ne se limitait pas à de grandes batailles. À Goku, il y avait une histoire de renouer avec un héritage lointain – l’une des révélations antérieures de Dragon Ball Z est qu’il est en fait un extraterrestre – et de trouver votre place dans le monde.

Xenoverse n’était que le troisième jeu de l’histoire des franchises à avoir créé des personnages. Le premier était Dragon Ball Online, un MMORPG qui n’est sorti qu’au Japon, en Corée du Sud et en Chine. L’autre était Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi, qui avait un «mode héros» où les joueurs pouvaient créer leurs propres avatars. C’était extrêmement limité. Xenoverse avait tout. Vous pourriez être Namekian, vous pourriez être la même espèce que le méchant Freiza. Vous pouvez également porter plus de tenues et jouer en tant que femme. Xenoverse a permis aux joueurs de s’exprimer d’une manière qui n’avait pas vraiment été faite auparavant.

Capture d’écran: Bandai Namco

Aucun jeu dans l’histoire de la franchise n’a capturé l’esprit sauvage et libre de la fanfiction tout comme Xenoverse. Xenoverse présentait un large éventail de personnages jouables, mais pas autant que la série Budokai à son apogée. La recherche sur YouTube révèle des listes de lecture complètes dans lesquelles les joueurs ont créé leurs propres scénarios de simulation. Et si Goku et Vegeta fusionnaient pour combattre le dieu de la destruction Beerus? Et si ce personnage original gagnait un immense pouvoir? Il ne faut pas longtemps pour trouver des batailles faites par des fans et des mythologies auto-construites.

C’est bien de s’identifier à Goku ou de trouver l’inspiration en regardant Videl ou Android 18 se battre dans des tournois. Mais le rêve fandom n’est pas seulement de se projeter sur ces personnages; c’est faire partie de leur monde. La création de personnages n’est qu’une partie de ce fantasme – l’autre est de changer réellement le monde dans lequel ils vivent. Xenoverse permet cela à travers une variété de conditions de combat spéciales qui peuvent déclencher des résultats alternatifs à des moments de séries emblématiques. Et s’il y avait une version de l’histoire où Freiza est vaincu mais Vegeta devient Super Saiyan? Effectuez quelques actions secondaires obscures et vous pourrez le découvrir. Comment c’est de s’entraîner avec Piccolo? Allez lui demander et voyez par vous-même.

Capture d’écran: Kotaku

C’est la force ultime de Xenoverse. Dragon Ball FighterZ semble plus impressionnant et capture mieux la sensation de l’anime. La série Budokai ne s’embourbe pas avec autant d’éléments RPG. Mais Xenoverse, malgré ses systèmes grincheux et frustrants et son jeu en ligne instable, était la réalisation de souhaits sur un disque. Ces problèmes ont été résolus dans Xenoverse 2, mais ce jeu a également rapidement disparu, malgré une réédition sur Nintendo Switch. Rétrospectivement, Xenoverse se sent perplexe. Cela a donné aux joueurs la possibilité de vivre leurs rêves les plus fous. Il a frappé au-dessus de son poids, mais pendant une courte période, il y a eu un bel univers en ligne plein de weirdos colorés et de héros originaux hardcore.

