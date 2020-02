Dragon Ball Z Abridged arrive à une fin abrupte

Image: Dragon Ball Z

Je n’oublierai jamais la période de temps pendant laquelle un groupe de mes amis est devenu super dans Dragon Ball Z Abridged, une série YouTube qui découpe des épisodes de Dragon Ball Z et les recoud avec des tas de blagues. C’était une ère différente de YouTube, d’Internet et de ma vie; à l’époque où la série a fait ses débuts en 2008, j’étais un adolescent. DBZA est un appareil Internet depuis des lustres. Maintenant c’est fini.

Les fans ne s’attendaient pas à ce que les créateurs de la série Team Four Star clôturent la série hier. Pour autant que quiconque le sache, au moins une saison de plus – celle-ci consacrée à l’arc final de Dragon Ball Z, la saga Buu – était en route. Mais Team Four Star a décidé qu’après avoir terminé sa parodie d’hommage de la saga Cell de DBZ l’année dernière et passé un peu de temps hors de la série, leur cœur n’y était plus.

«De nombreux spectacles perdent de leur intensité avec le temps tandis que les créateurs prolongent leur travail bien au-delà de sa durée de vie naturelle; nous le ressentons avec cela, et c’est une pensée effrayante et déprimante », a écrit le réalisateur et rédacteur en chef Scott« KaiserNeko »Frerichs dans un article sur Patreon, notant que l’équipe ne veut pas seulement démolir et se moquer d’un arc de la spectacle. “Nous ne voulons pas finir comme Les Simpsons, Dexter, Scrubs, pour n’en nommer que quelques-uns. Et oui, nous savons, il y a plus d’histoire avec laquelle travailler. Mais en toute honnêteté … il n’y a tout simplement pas l’attachement émotionnel et la passion pour l’arc qui ont conduit les trois dernières saisons. “

Frerichs et ses collègues créateurs sont également à bout de souffle dans le processus de création du spectacle. «Nous sommes épuisés par la méthode originale, en général», a-t-il déclaré. «Ce fut une explosion absolue de donner vie à DBZA, mais après 11 ans du même projet … c’est devenu oppressant. Ce qui, encore une fois, est une pensée effrayante. “

En plus de cela, dans l’ère actuelle de YouTube, qui respecte les droits d’auteur, Dragon Ball Z Abridged présente un risque existentiel pour Team Four Star qu’il ne soit pas revenu à l’époque.

«Les réclamations pour atteinte aux droits d’auteur nous ont menacés de perdre cette chaîne et nos moyens de subsistance en danger», a écrit Frerichs. «Nous devons surveiller nos employés; nos amis, nos collègues, et faire ce qu’il faut – en s’efforçant de créer un contenu original, monétisable et respectueux du droit d’auteur, qui porte aussi notre cœur et notre âme en tant que créatifs – est indéniablement important. Nous avons pensé à héberger DBZA sur d’autres sites, mais nulle part n’a été sûr, et pire encore, cela servirait à détourner l’attention de notre hub, ce qui pourrait finalement entraîner moins de vues, moins de support, et soit la réduction ou l’effondrement de notre compagnie.”

Team Four Star a, jusqu’à présent, réussi à éviter des affrontements majeurs avec de grandes entreprises, mais Frerichs a déclaré que lui et ses collègues veulent «vivre dans une zone moins grise, sans l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes».

Certains fans ont réagi avec les plaintes requises “Mais ils ont promis une autre saison!”, Mais beaucoup semblent simplement reconnaissants pour tous les épisodes qu’ils ont reçus, d’autant plus que la finale de la saga Cell se sentait déjà comme un bon envoi. Certains ont également observé l’impact de la série sur les scènes de comédie et de comédie vocale sur Internet au fil des ans, ouvrant la voie à d’innombrables autres scènes. En fin de compte, ce qui a commencé comme une imitation de Dragon Ball de Yu-Gi-Oh: la série abrégée – largement considérée comme la première série «abrégée» sur YouTube – a pris sa propre vie et a engendré un fandom entier qui a aidé à garder Dragon Balle pertinente pendant un sort alors qu’elle n’était pas aussi ancrée dans l’esprit culturel.

“J’ai découvert DBZA pour la première fois en 2008 en essayant de trouver des épisodes complets de DBZ sur YouTube”, a écrit un fan du sous-programme Team Four Star. «Depuis lors, c’est toujours le meilleur divertissement sur Internet pour moi. Kaiser, Lani, Taka et les autres ont créé quelque chose de vraiment incroyable, et ils nous l’ont donné gratuitement. C’était amusant tant que ça a duré, mais ça allait toujours finir, et au moins ça s’est terminé à un tel niveau. Du fond du cœur, je tiens à remercier et bonne chance à toute l’équipe TFS. Ignorez les gens qui vous haïssent. L’écrasante majorité de vos fans soutient votre décision et votre droit de le faire. »

.