Dragon Ball Z est une recréation parfaite d’un dessin animé horrible pour enfants

Capture d’écran: Bandai-Namco

Tous les vendredis, A.V. Les membres du club lancent notre fil de discussion hebdomadaire pour discuter des plans de jeu et des gloires de jeu récentes, mais bien sûr, la véritable action est dans les commentaires, où nous vous invitons à répondre à notre éternelle question: À quoi jouez-vous ce week-end?

Lorsque les forces de Sports Game Nerd et Anime Fighting Game Nerd se réuniront finalement dans un avenir sombre et lointain, ce sera un sujet qui les réunira: le spectre sombre et épuisant de la sortie annuelle. Les sportifs, bien sûr, connaissent bien le flux annuel de jeux Madden qui se déplacent vers eux, chacun avec la marque de l’année à venir sur leur front. Mais ce n’est pas comme si les animés étaient si loin derrière. En d’autres termes, saviez-vous qu’il y a eu près de 50 fichus jeux Dragon Ball qui sont sortis depuis le début de la franchise en 1984?

C’est, pour utiliser un terme technique, une merde de Goku, c’est aussi la façon dont nous nous trouvons obligés de décrire le dernier opus de la franchise, Dragon Ball Z: Kakarot, qui est sorti la semaine dernière. Ce n’est pas que le jeu, du studio CyberConnect2, soit mauvais, précisément. Les batailles, qui vous voient parcourir la campagne en explosant vos ennemis avec des explosions de ki et des noms d’attaque criés à la hâte, sont cinématiques, rapides et seulement parfois horriblement buggées. (Frapper un combattant ennemi à travers une montagne est cool; le frapper sur le terrain, puis le regarder se dérober jusqu’à ce que le jeu abandonne et réinitialise sa position, n’est pas.) Les visuels sont magnifiques, se rapprochant de tout ce qui a encore été vu pour recréer une version 3D parfaite du spectacle animé. Les éléments du monde ouvert, qui vous permettent de voler à travers le paysage, de résoudre des quêtes mineures, de collecter des trucs et tout simplement de se détendre avec Krillin, ne sont pas, en soi, une idée automatiquement horrible. Et les petits tableaux de communauté dans lesquels vous branchez des emblèmes de personnages pour débloquer de nouveaux pouvoirs sont même amusants, d’une manière compulsive, j’ai l’habitude de passer des heures à assembler la carte du démon dans Shadow-Hearts-2 .

C’est juste que tout cela sert à raconter l’histoire de Dragon Ball Z. Encore une fois. Pour quelque chose comme, quoi, 20e fois dans le milieu des jeux? Et honnêtement, s’il y a un record pour la plupart des fois une histoire plus ennuyeuse a été racontée avec une révérence indue, la seule chose qui va lui donner une course pour son argent sont les morceaux les plus somnolents de la Bible. Presque tous les jeux Dragon Ball se frayent un chemin à travers les rythmes de la série animée originale d’une manière ou d’une autre, mais Kakarot est plus fidèle que la plupart, vous guidant à travers chaque étape de chacun des quatre chapitres principaux de la série. Cela signifie être fidèle à un dialogue répétitif et guindé (recréé avec amour par de nombreux anciens acteurs de la série, natch). C’est être fidèle aux vieillards qui agitent leur drapeau corné bien plus haut que quiconque ne s’y sent bien en 2020. Fidèle à toute une série de personnages profondément irritants qui n’existent que pour servir une idée de drôle qui est maintenant plusieurs décennies en arrière-plan. Et, surtout, fidèle au dévouement bizarre de l’émission pour le remplissage.

Comme le sait quiconque a regardé Dragon Ball Z pendant son enfance – attendant avec impatience que Funimation expédie plus d’épisodes de la saga Frieza Toonami – sait, la série n’a jamais dit dans un épisode ce qu’elle pourrait tout aussi facilement dire dans cinq. Et ainsi va aussi Kakarot, qui étend chaque bataille, chaque conversation sinueuse et chaque étape de transformation et de «mise sous tension» dans sa propre étape, bataille ou scène coupée distincte en cours de route. Le va-et-vient sans fin de “Je suis plus puissant!” “Eh bien, maintenant je suis plus puissant!” “Eh bien maintenant, je suis infiniment plus puissant!” Se sentait borderline fatigant même aux yeux de 12 ans- anciens téléspectateurs; vous pouvez être sacrément sûr que cela se sent encore pire en tant qu’adulte, et avec un ensemble lourd d’écrans de chargement cloués dessus, pour démarrer.

Capture d’écran: Bandai-Namco

Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas d’attrait nostalgique en jeu. Il y a une petite partie élémentaire du cerveau humain qui ne va jamais paniquer en regardant Goku devenir Super Saiyan pour la première fois, ou qui ne fait pas vibrer les pas chancelants de son enfant Gohan tout au long du voyage du héros. Même en voyant plusieurs combats se produire sur des rans comme Zarbon et le capitaine Ginyu, il y a une petite synapse «Je m’en souviens!». C’est juste qu’il y a d’autres histoires, tu sais? Ce n’est pas pour rien que le jeu Z le plus intéressant depuis plus d’une décennie, Dragon Ball FighterZ 2018, est celui qui a choisi de raconter une intrigue originale. (Il réduit également la série à ses bases de buff-people-punching-each-other, ce qui n’a pas fait de mal.) Même pour ses défauts, Dragon Ball Z: Kakarot est une réalisation technique et visuelle incroyable; on ne sait tout simplement pas combien de fois nous pouvons subir les Stations de Goku avant que les dernières traces d’affection persistante pour cette série ne soient bel et bien perdues.

.