Dragon Ball Z: Kakarot a dépassé les 2 millions d’unités vendues

Près de deux mois se sont écoulés depuis la sortie de Dragon Ball Z: Kakarot. Bien que le gameplay de ce titre n’ait pas pleinement convaincu le public à la fin de la journée, personne ne peut nier que la propriété Dragon Ball est suffisamment populaire pour faire de ce jeu un succès mondial, car a dépassé les deux millions d’unités vendues.

Selon Bandai Namco, les ventes cumulées de copies numériques et physiques de Dragon Ball Z: Kakarot ont dépassé les deux millions d’unités vendues dans le monde. Une réalisation assez impressionnante, étant donné que ce montant est pratiquement d’un million par mois.

Dragon Ball Z: Kakarot a frappé le marché mondial le 17 janvier sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Le travail le plus récent de CyberConnect2 a été apprécié pour sa grande attention aux détails et comme une lettre d’amour au travail d’Akira Toriyama. Cependant, un gameplay simple et répétitif a été la principale critique du jeu de la part des fans et des médias.

2 millions? Avec autant de Saiyans protégeant la Terre, elle devrait être en sécurité (… pour l’instant)! Merci beaucoup d’avoir participé à l’aventure #DragonBall Z: Kakarot! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk

Sur les questions liées à Dragon Ball, l’anime Dragon Ball Super est loin de revenir à la télévision. De même, le multivers pourrait être détruit dans Super Dragon Ball Heroes.

