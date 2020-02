Dragon Ball Z: Kakarot DLC racontera une histoire originale

Il est déjà connu que Dragon Ball Z: Kakarot recevra un DLC qui complètera l’histoire de Goku. Cependant, ce que l’on ne sait pas encore, c’est à quoi servira le contenu ajouté. La bonne nouvelle est que des informations ont récemment émergé autour d’elle sous la forme d’indices qui suggèrent que nous pouvons voir un personnage de la nouvelle ligne de la série, Super.

On pense que ce sera le cas parce que l’édition la plus récente du magazine japonais V-Jump comprenait une section dans laquelle des détails apparaissent pointant vers l’emplacement et les caractères de cette sous-série apparaissent dans le titre. Plus précisément, il est fait référence à Pikkon, qui a fait ses débuts dans Dragon Ball Z, et au puissant Beerus, qui est apparu pour la première fois dans le film Dragon Ball Z: La bataille des dieux et qui est devenu l’un des personnages principaux de Dragon Super Ball Il est fait référence au premier sous forme écrite, tandis qu’une image qui ressemble à la maison de Beerus est montrée.

Selon une traduction partagée par l’utilisateur peraperayume (via DbsHype), l’histoire fournirait un récit original, car il s’agit d’une drogue qui transforme les humains en personnages à fourrure et que même le roi de l’univers est devenu un, et personne ne peut revenir à sa forme originale. De même, il est souligné qu’il y aura du contenu lié aux Saiyans, car il est prévu qu’ils parleront du fonctionnement du phénomène de la queue du singe de cette race, qui cesse de croître si sa forme humaine dépasse celle de sa version mono géant La meilleure chose est que ce contenu serait en charge du créateur de la franchise, Akira Toriyama.

Bandai Namco n’a pas dévoilé de date de sortie pour ce DLC. Nous te tiendrons informé. En attendant plus de détails, nous vous laissons les images apparues dans V-Jump que Wccftech a partagées.

Image V-Jump (via Wccftech)

DBZ: Kakarot V Jump Details.

(Traductions: @peraperayume

Source: Ryokutya) pic.twitter.com/4WTdxksAow

– Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 18 février 2020

Que pensez-vous de ce contenu? Êtes-vous intéressé à en savoir plus sur ces histoires originales? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Dragon Ball Z: Kakarot a fait ses débuts il y a un peu plus d’un mois et les résultats ont été favorables dans diverses parties du monde. Le titre est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter son dossier ou à consulter notre revue écrite.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source 1, 2

.