Dragon Ball Z Kakarot est-il multijoueur? Mauvaise nouvelle pour les fans de PvP! – HITC

Bandai Namco Entertainment

C’est malheureusement une mauvaise nouvelle pour les fans de PvP qui demandent toujours si Dragon Ball Z Kakarot inclut le multijoueur.

L’expérience de jeu de rôle Dragon Ball Z Kakarot est maintenant disponible pour jouer sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et il y a beaucoup de choses à aimer sur le jeu malgré ses lacunes. Cependant, malgré ses critiques positives (p), il y a des fans dont l’achat dépend entièrement du fait que le jeu soit multijoueur et PvP.

Dragon Ball Z Kakarot est un jeu de rôle qui dure soi-disant de 40 à 100 heures selon la quantité d’expérience que vous absorbez et profitez. Il a été salué pour sa présentation de qualité, son exploration en monde ouvert et son remplissage assez étrange, donc il semble être une adaptation qui honore sa source légendaire.

Mais, pour ceux qui sont intéressés par une autre expérience multijoueur avec le PvP, cela ne satisfera malheureusement pas votre trempe.

Dragon Ball Z Kakarot est-il multijoueur?

Dragon Ball Z Kakarot ne propose pas de mode JcJ ou multijoueur en coopération, car il s’agit d’une expérience solo uniquement.

Selon de nombreux fils de discussion Reddit, les développeurs ont déclaré dans le passé que Dragon Ball Z Kakarot serait uniquement en mode solo afin qu’ils puissent offrir une réalisation complète sans avoir à se soucier des problèmes d’équilibrage.

Le manque de multijoueur et de PvP sera sans aucun doute décevant pour certains, mais cela ne devrait pas être trop dévastateur car Xenoverse 2 et FighterZ existent toujours.

Bien qu’il ne comporte pas de jeu compétitif en ligne au lancement et très probablement jamais, Dragon Ball Z Kakarot est encore une longue expérience qui prendra beaucoup de temps à compléter.

Comme déjà mentionné, c’est une expérience de 40 à 100 heures qui bénéficie d’une aire de jeux ouverte remplie de dizaines de quêtes et d’activités.

Dragon Ball Z Kakarot est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 17 janvier.